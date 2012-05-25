CHP'den 'fetih günü tatil olsun' teklifi

ANKARA - CHP İstanbul'un fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs tarihinin resmi tatil olması için kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde İstanbul'un fethinin hak ettiği şekilde anlaşılamadığı ve kutlanamadığı belirtildi.

CHP İstanbul Milletvekili Faik Tunay'dan ilginç bir kanun teklifi geldi.

Tunay, İstanbul'ın fethinin yıl dönümü olan 29 Mayıs'ın resmi tatil olarak kutlanması için kanun teklifi verdi.

TBMM Başkanlığı'na sunulan teklifin gerekçesinde , ''29 Mayıs 1453 tarihinde gerçekleşen İstanbul'un Fethi'nin, Türk-İslam ve dünya medeniyet tarihinde oluşturduğu sonuçları itibariyle son derece önemli bir gün olması nedeniyle her 29 Mayıs'ın resmi tatil olarak kutlanması, böylece milli tarih zenginliğimizin gençliğe, gelecek nesillere doğru bir şekilde aktarılması amaçlanmıştır'' denildi.

Gerekçede, İstanbul'un fethinin hak ettiği şekilde anlaşılamadığı ve kutlanamadığı belirtilerek, ''Kutlamalar çoğunlukla İstanbul'la sınırlı kalmaktadır. Yetişen yeni nesiller, fethin tarihimiz açısından önemini kavrayamamış, dolayısıyla geçmişle gelecek arasında doğru bir bağ kurulamamıştır'' ifadelerine yer verildi.





Son Güncelleme: 25.05.2012 01:37