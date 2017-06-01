CHP'li Özel, adli tıp yetkililerinden bilgi aldı

ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Şırnak'ta düşen askeri helikopterde şehit olan 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da aralarında bulunduğu altı askerin otopsisinin yapıldığı Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yetkililerden bilgi aldı.

Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askerden altısının kimlik tespit işlemleri, Ankara Adli Tıp Kurumunda sürerken, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Ankara Adli Tıp Kurumuna geldi. Yetkililerden bilgi alan Özel, çıkışta Kurum önünde bu bilgileri gazetecilerle paylaştı.

Özel, cenazelere herhangi bir otopsi işlemi yapılmayacağının ve doku örneklerinin alınacağının kendisine aktarıldığını belirterek, "Eğer doku örnekleri sonuç vermezse birinci derece yakınlarından kemik örneği alınacak. Bu işlemler yaklaşık 24 saat sürüyor."dedi.

Şehitlerin kimlik tespitlerinin yapılmasının ardından Silahlı Kuvvetler'e cenazelerin teslim edileceğini söyleyen Özel şunları kaydetti:

"Hepimizin başı sağ olsun Türkiye'nin dört bir yanında şehitlerimiz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak aldığımız bilgileri bölgede bekleyen milletvekillerimiz aracılığıyla iletiyoruz. Kimlik tespiti işlemlerinin 24 saate çıkabileceği duyulduğu için bazı şehit yakınlarının Adli Tıp Kurumu'na geldiğini de öğrendik."

Bu arada, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Ankara Adli Tıp Kurumunun otoparkına kurulan çadırda, kimlik tespiti için gelen şehit yakınları taziyeleri kabul ediyor.