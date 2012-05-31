CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ''İlk kez bu hükümet döneminde Ortadoğu politikalarını başkaları belirliyor, uygulayıcısı da Türkiye. Bu Türkiye'yi dış politikada taşeron durumuna soktu, bu doğru değil'' dedi.

Kılıçdaroğlu, Özel Toros Üniversitesi'nde düzenlenen ''Abbas Güçlü ile Genç Bakış'' programına katıldıktan sonra gazetecilerin ''Türkiye'nin Suriyeli diplomatları sınır dışı etmesi'' ile ilgili sorularını yanıtladı.

Bunun hükümetin aldığı bir karar olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ''Türkiye'nin izlediği Suriye politikasını öteden beri doğru bulmuyoruz. Türkiye Ortadoğu'da söz ve karar sahibi olacaksa, Türkiye'nin sözü dinlenecekse bu politikalarla olmaz'' diye konuştu.

Türkiye'nin Batı'nın egemen güçlerinin politikalarını Ortadoğu'da uygulayan bir ülke konumunda olmaması gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

''Türkiye bugüne kadar Ortadoğu'ya kendi özgür iradesi ile seslendi. Ortadoğu politikalarını kendi özgür iradesi ile oluşturdu. İlk kez bu hükümet döneminde Ortadoğu politikalarını başkaları belirliyor, uygulayıcısı da Türkiye. Bu Türkiye'yi dış politikada taşeron durumuna soktu, bu doğru değil. Ve bunun yarattığı sakıncaları esnaftan tutun sanayiciye kadar pek çok yurttaş da hissediyor.''