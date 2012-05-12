Cezaevlerine 'Anneler Günü' hediyesi

Adalet Bakanlığı cezaevlerine gönderdiği genelgede Anneler Günü dolayısıyla 5 gün boyunca açık görüşe izin verilmesini istedi. İzin kararının Odatv sanığı Müyesser Yıldız'ın ailesinin isteği üzerine alındığı öğrenildi.

Adalet Bakanlığı, Anneler Günü nedeniyle cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü annelere 14 - 18 Mayıs tarihleri arasında 5 gün açık görüş izni verdi. Bakanlık tarafından cezaevi yönetimlerine gönderilen genelgede, açık görüş için gerekli altyapının oluşturulması ve tedbirlerin alınmasını istendi. Bakanlığın bu kararı almasında Odatv davasının tutuklu sanığı Müyesser Yıldız'ın eşinin başvurusunun etkili olduğu öğrenildi. Yıldız'ın eşi Anneler Günü'nde, çocuğuyla birlikte açık görüş imkanı sağlanması için bakanlıktan talepte bulundu.

Adalet Bakanlığı da bu talebe olumlu yaklaştı ve kapsamı genişletti.





Son Güncelleme: 12.05.2012 01:55