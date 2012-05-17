Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, ''Yarın toplu sözleşmenin geneli üzerinden müzakerelere başlayacağız. Cuma günü de görüşme geneli üzerinde devam edecek ve pazartesi de nihai olarak geldiğimiz noktayı açıklamış olacağız'' dedi.



Çelik, Bakanlık'taki Reşat Moralı Toplantı Salonu'nda memur sendikalarıyla Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinin 5. oturumu devam ederken, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sürecin sürdüğünü belirten Çelik, bugün hizmet kolları üzerinde çalışmalar yapıldığını söyledi. Tekliflerdeki hangi konuların hizmet kolunda ele alınacağının değerlendirildiğini anlatan Çelik, tek tek maddeler üzerinde görüşmeler yapıldığını dile getirdi.

Çelik, 11 hizmet kolundan 5'i üzerindeki görüşmeleri tamamladıklarını ifade ederek,şöyle konuştu:

''Hızlı bir şekilde bu akşam inanıyorum ki hizmet kollarındaki tekliflerimizle kamu çalışanlarının taleplerinin değerlendirmesi sürecek ve bugün bunu neticelendirme niyetindeyiz. Yarın toplu sözleşmenin geneli üzerinden müzakerelere başlayacağız. Cuma günü de görüşme geneli üzerinde devam edecek ve pazartesi de nihai olarak geldiğimiz noktayı açıklamış olacağız.

Bir taraftan da toplu sözleşmeyle ilgili madde metinleri yazılmaya başladı. O çalışmamız da teknik heyet tarafından sürdürülüyor. İçeride çok medeni şekilde çalışmaların sürdürüldüğünü, diyalog ortamının son derece olumlu olduğunu söyleyebilirim. Tabii çok doğaldır 2,5 milyon kamu çalışanı, 1,9 milyon emekliyi ilgilendiren, toplumun neredeyse üçte birini ilgilendiren bir toplu sözleşme sürecindeyiz ve ilkini gerçekleştiriyoruz. Bu olaylarda çok daha farklı bakışın, farklı yorumların oluşunu da saygıyla karşılıyoruz ama içerideki görüşmelerin çok düzeyli ve olgun bir havada geçtiğini söyleyebilirim.''

Bugünkü oturumda kamu heyeti olarak Türkiye'nin ekonomisi, bölgede yaşanan olaylar, dünya ekonomilerindeki durağanlık konularında da sunum yaptıklarını anlatan Çelik, memur sendikalarının itirazlarını da dinlediklerini söyledi.

Çelik, ''Teklifimizin hangi şartlarda oluştuğunu, hangi kriterlere dayandığını net bir şekilde kendileriyle paylaşmış olduk. Geneli üzerinde yarın çok daha yoğun değerlendirmeler yapacağız'' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Türkiye'nin orta vadeli bir program takip ettiğini belirterek, ''Türkiye artık, aylık, mevsimlik, yıllık değil, yıllara sari programlarını sağlıklı bir şekilde yapıp uygulayan bir ülke. Bu çerçevede gerek orta vadeli program, gerek 2012 yılı bütçesi çerçevesinde tabii ki teklifimizi vermemiz gerekirdi. Bunun dışında bir teklif vermek aslında gerek piyasalar açısından, gerek dışarda, gerek içerde algı açısından çok daha anormal olabilirdi'' dedi.

Çelik, memur sendikaları ile Hükümet arasındaki toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen beşinci oturuma ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Hizmet kollarına ilişkin görüşmelerde her hangi bir maddede mutabakata varılıp varılmadığının sorulması üzerine, Çelik, hizmet kollarında yetkili sendikaların yoğun talepleri olduğunu anımsattı.

Çelik, şunları söyledi:

''Bu taleplerin bir kısmı toplu sözleşmenin genelini ilgilendiren konulardı. Bir kısmı hizmet kolları ile ilgili konulardı, bu düzenlemeyi geçtiğimiz hafta içinde yapmıştık. Bugün de bunun nasıl uygulanacağı konusunda, eğer bir oran söz konusu ise o talepte, o oranın ne olması gerektiği, bizim bakışımızın ne olduğu konusunda bilgi vererek, kamu heyeti olarak biz kararımızı açıklayarak, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 11 hizmet kolunu bugün tamamlamayı düşünüyoruz.''

Bir gazetecinin, ''Hükümetin teklifini açıklamasının ardından, memur konfederasyonları da açıklamalarda bulundu ve eylem kararı aldılar. 2 sendika 23 Mayıs'ta iş bırakma eylemi yapacak, Memur-Sen'in dünkü eyleminin ardından acaba Hükümet bu sunduğu teklifte bir revizyon düşünüyor mu?'' sorusu üzerine Çelik, toplu sözleşme sürecinin ilk kez gerçekleştirildiğini bildirdi.

''Bunun sonuçlarının yasa mesafesinde olduğunun hepimiz farkındayız'' diyen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Dolayısıyla ilk kez yürüttüğümüz bu sürecin, çeşitli evreleri var. Bunlardan bir tanesi, kamu çalışanlarının tekliflerini sunmaları, bu tekliflerini aldık ve günlerdir değerlendiriyoruz. Aynı şekilde kendilerine ayın 14'ünde kamunun teklifini sunacağımızı ifade etmiştik, biz de teklifimizi sunduk. Teklifimiz afaki bir teklif değil, Türkiye'de 2012 yılı bütçesi Meclis'te kabul edildi. Türkiye orta vadeli bir program takip ediyor. Türkiye artık, aylık, mevsimlik, yıllık değil, yıllara sari programlarını sağlıklı bir şekilde yapıp uygulayan bir ülke. Bu çerçevede gerek orta vadeli program, gerek 2012 yılı bütçesi çerçevesinde tabii ki teklifimizi vermemiz gerekirdi. Bunun dışında bir teklif vermek aslında gerek piyasalar açısından, gerek dışarda, gerek içerde algı açısından çok daha anormal olabilirdi. Hükümet ne yaptığını dün de biliyor, bugün de biliyor, geleceğe de ışık tutuyor. Bu çerçevede verdiğimiz bir teklif.''

Kamu çalışanları konfederasyonları başkanlarının eleştirilerini saygıyla karşıladığını belirten Çelik, ''Ama bu eleştiriyi keşke bizim teklifi aldıktan sonra, bir değerlendirme yapıp, müzakerelere geçtikten sonra yapmaları daha şık olurdu diye söylüyorum, 'niye yaptılar' diye demiyorum. Yapabilirler, eleştirebilirler, müzakereye oturduğumuzda, bugün nitekim bu teklifi niçin verdiğimizi, niçin böyle olması gerektiğini açık açık kendilerine ifade ettik. Bu, 'evet bütçe hedeflerimiz bu, 3 yıllık orta vadeli program bu, ama hiçbir şey müzakere edilmez' demek değil. Bugün 21'ine kadar müzakereler sürecektir. Kamu kendi imkanlarını yeniden gözden geçirecektir, çalışanlar taleplerini yeniden gözden geçirecektir ve çözümden yana bir tavır koyma konusunda biz iyi niyetle çalışmamızı sürdürüyoruz'' ifadelerini kullandı.

-''Eğer bütün olarak teklifi ele alırsanız, 70 milyarı aşan talepler var''-

Bakan Çelik, şöyle devam etti:

''Konfederasyonların tekliflerinin yalnızca 4 başlıkta ele aldığınızda, ek ödeme, ücret zammı, tazminatlar gibi 4-5 başlığı ele aldığınızda, yaklaşık 29 milyar ile 36 milyar arasında. Eğer bütün olarak teklifi ele alırsanız 70 milyarı aşan talepler var. Sendikaların talepleri var. Bu çerçevede biz bunları aldık ve 10-15 gündür üzerinde yoğun bir şekilde çalışma gerçekleştiriyoruz. Onun için bu çok afaki taleplerdir. Türkiye gerçekleri ile ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor. Veya 99 milyar lira biz kamu çalışanlarına bir yıllık ödeme yaparken, 'neredeyse buna tekabül edecek olan bir zammın talep edilmesi hiç gerçekçi değildir' demedik, saygıyla karşıladık. Ben kendilerinden de bu çerçevede karşılanmasını istedim ve doğru olduğu inancındayım. Ama tabii ki konfederasyonlar ve sendikalar hak talebini sürdüreceklerdir, görüşlerini beyan edeceklerdir. Buna da söyleyeceğimiz bir şey olamaz.''

Bakan Çelik, ''Toplantı devam ederken, bazı internet sitelerinde Başbakan Erdoğan'ın 4 4 konusunda yeşil ışık yaktığı yönünde yorumlar vardı, bunu nasıl değerlendiriyoruz?'' yönündeki soruyu yanıtlarken, personelle ilgili ücret zamlarının bütçenin yüzde 30'unu ilgilendirdiğini söyledi.

Gerektiğinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini belirten Çelik, bunu kamuoyu ile de paylaşacaklarını bildirdi.

Şu an itibariyle Hükümetin ve konfederasyonun tekliflerinin ortada olduğunu anımsatan Çelik, ''Sayın Başbakanımız ile ne zaman talimat buyururlarsa görüşürüz. Ne zaman bizim de görüşme ihtiyacımız olursa, sayın Başbakanımızla görüşürüz'' dedi.

-Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları-

Kılıçdaroğlu'nun dünkü grup toplantısında, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin açıklamalarının hatırlatılması üzerine Çelik, şunları söyledi:

''Sayın Kılıçdaroğlu, maliye kökenli, öyle tahmin ediyorum. Yaptığımız işin ne kadar mali politikayla paralellik arz ettiğini en iyi bileceklerden birisidir. Onun için kandırma ve benzeri ifadeler Türk ekonomisi gerçekleriyle, bütçe gerçekleriyle, Türkiye'nin gelişmesi ve ilerleyişiyle ve ana tablosuyla hiç bağdaşmayan gayri ciddi değerlendirme. 4 milyon insanla ilgili burada bir karar alma arifesindeyken muhalefetin bütün dünya, bölge ve ülke ekonomisinin gerçeklerini bilerek, bir şey söylemesi bizi de memnun eder. Niye memurumuzu kandıracağız, biz memurumuzu, işçimizi, çalışanımızı ne zaman kandırdık ki.''

-''Memurlar niye iş bırakacak''-

En düşük devlet memuru maaşının son 9 yılda yüzde 300'lerin üzerinde arttığına işaret eden Çelik, ''Ne aldatanız, ne aldatılanız'' dedi.

Çelik, ''23'ünde memurlar iş bırakabilir mi?'' sorusuna da ''Memurlar niye iş bırakacak, neden iş bırakacak ki. İş bırakma diye bir şey söz konusu değil ki. Ne mevzuatımızda ne yasalarımız da var. Tepki başka bir şeydir, beğenip, beğenmemek başka bir şeydir'' diye konuştu.

Çelik, bir soru üzerine, akşam Bursaspor-Fenerbahçe maçını izlemeye gideceğini de bildirdi.