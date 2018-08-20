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Çavuşoğlu ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasını kınadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesini kınayarak olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takip edileceğini söyledi.

Çavuşoğlu ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasını kınadı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine ateş edilmesini kınayarak olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takip edileceğini söyledi.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 16:15
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Çavuşoğlu ABD Büyükelçiliği'ne ateş açılmasını kınadı

ANKARA

Dışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluABD'nin Ankara Büyükelçiliğine sabah saatlerinde bir araç içerisinden ateş edilmesini kınayarak olayın faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takip edileceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, konuya ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından "ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlatılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada da ABD'nin Ankara Büyükelçiliği nizamiyesine Atatürk Bulvarı üzerinde seyreden beyaz renkli bir araç içerisinden kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından saat 05.30 civarında 6 el ateş edildiği, olayda can kaybının yaşanmadığı bildirilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı ÇavuşoğluAbd Büyükelçiliği
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