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“Çatışmayı desteklemek insan onuruna ihanettir“

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, birinin kimliğini ve milli çıkarını korumak adına farklı toplumlar ve milletler arasında çatışmayı desteklemenin insan onuruna ihanet anlamına geldiğini belirterek, Kültürel ve dini kimlikler gerçektir ve tanınmalıdır. Bu kimliklere saygı duyulmalıdır. Bunlar bir toplumun bütünlüğü ve dayanışması için zorunludur'' dedi.

“Çatışmayı desteklemek insan onuruna ihanettir“

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, birinin kimliğini ve milli çıkarını korumak adına farklı toplumlar ve milletler arasında çatışmayı desteklemenin insan onuruna ihanet anlamına geldiğini belirterek, Kültürel ve dini kimlikler gerçektir ve tanınmalıdır. Bu kimliklere saygı duyulmalıdır. Bunlar bir toplumun bütünlüğü ve dayanışması için zorunludur'' dedi.

01 Haziran 2012 Cuma 13:02
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“Çatışmayı desteklemek insan onuruna ihanettir“

İSTANBUL  - Atalay, Conrad Otel'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı İştirakçiler Forumu'nda yaptığı konuşmada, Medeniyetler İttifakı'nın en önemli amacının, insanların birbirini daha iyi anlaması olduğunu söyledi.

Anlamanın, insanların birbirini bir ilişki içinde görmesi, birbiriyle bağlantı kurması, kendini yeni ufuklara açmak ve kendinden farklı olanlara ulaşması anlamına geldiğini ifade eden Atalay, anlamanın, aynı zamanda birlikte yaşama kültürünün beslenmesi anlamını da taşıdığını vurguladı.

Atalay, ittifakın küresel olarak bu hedefe ulaşmayı amaçladığını ve ittifakın, BM'nin global misyonuna mükemmel şekilde uyduğuna inancını dile getirdi.

Medeniyetler İttifakı'na global katılımın çok arttığını, dostlar grubunun 130 civarında üyesi bulunduğunu aktaran Atalay,  ''Medeniyetler İttifakı, aynı zamanda küresel bir barış çağrısıdır'' dedi.

Atalay, içinde bulunulan çağın küresel sorunlarının, küresel çözümleri gerektirdiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Bu da farklı kültür ve toplumlar arasında ortaklık ve koordinasyon anlamını taşır. Birinin kimliğini ve milli çıkarını korumak adına farklı toplumlar ve milletler arasında çatışmayı desteklemek insan onuruna ihanettir. Kültürel ve dini kimlikler gerçektir ve tanınmalıdır. Bu kimliklere saygı duyulmalıdır. Bunlar bir toplumun bütünlüğü ve dayanışması için zorunludur. Bu kimlikler, insanların kendilerine dair hislerini ve onların tarihteki yerlerini şekillendirir, fakat bunların hiçbiri donuk yapılar da değildir. Tam aksine dinamik, değişken ve çok boyutlu kimlikler. Bu kimlikler etkiye ve etkileşime açıktır. Diğer kültürel kimliklerin ve geleneklerin gerekliliğini asla ortadan kaldırmazlar. Farklı geleneklerin çokluğu insanlığımızın bütünleyici unsurudur.''

-''Dün verilen mali taahhütler tatminkardır''-

Atalay, Kur'an-ı Kerim'de de bu evrensel ilkenin bulunduğuna işaret ederek, birbirini tanımanın, ortak iyiyi insanlık için yayma ve geliştirme anlamını da taşıdığını, bunun da ancak diğerlerinin varlığını ve gerçekliğini tanımakla mümkün olduğunu vurguladı.

Siyasi ve dini liderlerin, iş adamlarının, akademisyenlerin, gazetecilerin, sivil toplum kuruluşlarının bu çalkantılı ve umut vadeden zamanlarda oynayacağı tarihi bir rol bulunduğunu ifade eden Atalay, bu nedenle Türkiye'nin Medeniyetler İttifakı'na tam destek verdiğini ve bundan sonra da vermeye devam edeceğini söyledi.

Beşir Atalay, ''Biz her milletten, dinden ve ülkeden insanla paylaştığımız insanlığa çok inanıyoruz. Birbirimize her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olduğuna inanıyoruz'' diyerek, ittifaka verilen desteğin her geçen gün arttığını, toplantının dünkü oturumlarında yapılan konuşmalar ve mali taahhütlerin kendileri için tatminkar düzeyde olduğunu kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 05:07
Anahtar Kelimeler:
Beşir Atalay
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