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Canlı bombanın kimliği kesinleşti

Suruç'taki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın, Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğunun kesinleştiği bildirildi

Canlı bombanın kimliği kesinleşti

Suruç'taki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın, Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğunun kesinleştiği bildirildi

22 Temmuz 2015 Çarşamba 13:14
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Canlı bombanın kimliği kesinleşti

ANKARA - Suruç'taki terör saldırısını gerçekleştiren canlı bombanın, Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu netlik kazandı.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesindeki saldırı olayını gerçekleştiren canlı bombanın kimliği belirlendi.

Olay yerinde toplanan delil ve zanlının vücut parçaları incelenmek üzere Ankara'ya gönderildi.

Laboratuvar incelemesi sonucu saldırıyı gerçekleştiren teröristin,  Şeyh Abdurrahman Alagöz olduğu kesinlik kazandı.

Ailesi evi terk etti

Bombacının Alagöz olduğunun ortaya çıkması üzerine Adıyaman'da yaşayan ailesi, evlerini terk ederek şehir dışındaki bir yakınlarının yanına gitti.

Öte yandan terör örgütü DAEŞ'e adam kazandırıldığı ileri sürülen İslam çay ocağını Şeyh Abdurrahman Alagöz'ün ağabeyi Yunus Emre Alagöz'ün işlettiği öğrenildi. Çay ocağı yaklaşık bir yıl önce ruhsatı olmadığı gerekçesiyle İl Emniyet Müdürlüğü ve Belediye tarafından kapatıldı.

Terör nitelikli kayıp şahıs olarak aranan iki kardeşten yaklaşık 6 aydır haber alınamıyordu.

Şoförlük yaptığı belirtilen baba Zeynal Abidin Alagöz'ün yaklaşık 2 ay önce İl Emniyet Müdürlüğüne, iki çocuğu hakkında kayıp başvurusu yaptığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

AA

Son Güncelleme: 22.07.2015 15:50
Anahtar Kelimeler:
önce VatanCanlı Bomba
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