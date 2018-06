Canları düşünen yok mu, yasa istiyoruz

İSTANBUL- Bugün, Sapanca’da ormanlık alanda hunharca kolları, bacakları, kuyruğu kesilerek ölüme terk edilen ve hayatını kaybeden yavru köpek için, hayvan severler ve yaşam hakkı savunucuları için dün Çağalayan Adliyesi önüne bir araya geldiler.

"Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı’nda aynı konuda yürütülen soruşturma dosyasının, ilgili dosya üzerinden birleştirilerek kimliği tespit edilecek Şüpheli hakkında atılı suçlardan gerekli soruşturmanın yapılarak hakkında kamu davası açılması" ile bir araya gelen başta, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Yasemin Babayiğit, Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu, Av. Zeynep Güver, Av. Başak Deniz, Av. Çağatay Çetin başta olmak üzere destek veren tüm avukatlar, Hayvan Hakları Derneği HAÇİKO Yönetim Kurulu Başkanı Ömür Gedik, sanatçı, siyasetçi, kadın, çocuk, yaşlı-genç herkes tek ses oldu.

"Katili Bulacağız"

Adliye önünde basın açıklaması yapan İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı Av. Yasemin Babayiğit,"Toplumun her kesimini derinden sarsan bu cinayet, ne yazık ki hayvanlara karşı yıllardır aralıksız ve dozu arttırılarak uygulanan; bizlerin de her fırsatta dile getirdiği zulmün bir sembolü haline geldi. Biz tüm hayvanların haklarının savunucusuyuz ve her hayvan hakkı ihlalinin karşısındayız. Bakışlarını, yaşama tutunmak için verdiği mücadeleyi hiç unutmayacağımız hayvan dostumuzun hesabını adalet önünde sormak üzere, tüm yaşam hakkı savunucuları olarak suç duyusunda bulunacağız. Olayın, gösterilen faillerinden ziyade gerçek katilleri bulununcaya dek takipçisi olacağız. Bunun için duyarlı halkımıza söz veriyoruz" dedi.

"Öncelikle (bizlere göre henüz faili belli olmayan) bu cinayeti ve sorumlularını, şiddetle kınıyoruz!" diye sözlerine devam eden Babayiğit, "Kaybettiğimiz o minik canın özelinde hayvanlara yapılan işkence, tecavüz, şiddet, kötü muamele ve cinayetin geldiği akıl dışı boyutları ve tabii yapılması gerekenleri usanmadan bir kez daha tüm Türkiye'ye duyuruyoruz: Ağzı süt kokan bu yavruya çekincesizce uzanan eller, ilk fırsatta insana da uzanacaktır. Aramızda serbestçe dolaşan bu katillerle aynı ortamda, hiç bir şey olmamışçasına nefes almak istemiyoruz. Bu elim olaya siyasi liderlerin, siyaset üstü bir mesele olarak, bir vicdan meselesi olarak yaklaştığını görmekten umutluyuz. Ancak bu kesinlikle yeterli değildir. Hayvan hakları alanında acilen "doğru-yeterli-uygulanabilir" yasal düzenlemelerin yapılması zorunludur" şeklinde açıkladı.

"Taslak Meclis'te Kabul Edilir Değil"

"T.C. Anayasasının temel ilkelerinden olan Hukukun üstünlüğü ilkesi vazgeçilmezimizdir. Hukukun üstünlüğü ilkesinin benimsendiği ülkelerde talimatlar ya da telkin görüşler değil, yasalar ve evrensel hukuk ilkeleri esastır. Aksi durum yargının bağımsızlığına gölge düşürecek ve devletin dünya kamuoyunda saygınlığını yitirmesine sebep olacaktır." ifadelerine basın açıklamasında yer veren Babayiğit; "Yavru köpeğin katledilmesiyle yakın geçmişte kamuoyunda tartışılan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na ilişkin değişiklik çalışmaları tekrar gündeme gelmiştir. Taslak, Meclis'te bekleyen haliyle kabul edilebilir değildir. Hayvan hakları alanında ihtiyaç duyulan önlemlerden yoksundur ve hayvan hakları alanında uzmanlardan oluşturulacak yeni bir komisyon tarafından sıfırdan ele alınmalıdır. Baroların hayvan hakları merkezleri ve komisyonlarına gerek yasanın hazırlanması gerekse yasanın uygulanması noktasında yetki verilmeli, hayvan hakkı ihlallerine ilişkin davalarda doğrudan ve zorunlu müdahillik hakkı temin edilmelidir" diyerek sözlerini noktaladı.

Ardından tepki veren yüzlerce hayvan sever yaklaşan seçimle ilgili "Hayvanlara yasa yoksa, oy da yok" şeklinde hep bir ağızdan haykırdı.

Haber: Elif Günay