Can dostlar için "Eylem" var!

İSTANBUL- Eyüp Sultan Belediyesi Göktürk'te küpeli, aşılı, kısırlaştırılmış köpekleri oklu iğneyle vurarak toplaması ve bu durumun sosyal medya üzerinden ulaştırılması üzerine harekete geçildi.

Gerek hayvanseverler ve gerekse veterinerler nezdinde çok sayıda kişinin Belediye Başkanına ulaşmaya çalışmış ancak aramaları yanıtsız kalması ve yetkililerin de yaşanan drama kayıtsız kalması üzerine "Eylem" başlatılmasına karar verildi.

Eylem: 29 Ekim Cumhuriyet bayramı günü saat 12.00'de

"Eyleme destek çığ gibi büyüyor"

KİHAYKO Başkanı Metin Yıldırım'ın verdiği bilgiye göre, "Eylem" Pazar günü saat 12.00'de başlayacaktır. Sevilen bir çok sanatçının eyleme destek vereceği için Eyüp Belediyesi önünde toplanılacaktır. Eyleme İstanbul Barosu, HAYKONFED ve Konfederasyona bağlı derneklerin ve yüzlerce hayvanseverin destek vereceği bildirildi.

Haber: Elif Günay