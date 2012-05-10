Camiler engelsiz olacak

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, camilere giriş çıkışlarda sorunlar yaşayan engellilerden kendilerine düzenleme yapılması yönünde talepler geldiğini belirterek, en kısa zamanda bir genelgeyle erişilebilirlikle ilgili düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi.



''Camiler yapılırken bugün yaklaşık 8 milyonu bulan engelli kardeşlerimizi yok saymak başta Diyanet olmak üzere hepimizin ortak kusurudur'' diyen Görmez, illerin ve ilçelerin en işlek yerlerindeki camileri engellilere göre yeniden düzenleyeceklerini ifade etti.

İşitme engelliler için caminin minaresine kurulacak led ışık sistemiyle vakit, cuma, bayram ezanlarının görsel olarak algılanmasını sağlayacaklarını anlatan Görmez, sistemin kabul görmesi durumunda bunun Avrupa ülkelerindeki ezan yasağına da bir alternatif oluşturabileceğini söyledi. Görmez, camilerde sesi yükselten loop induction ile hutbe yazı projeksiyon sistemlerinin de işitme engellilerin rahatça ibadet edebilmesi için kullanılacağını söyledi.

Camilerde görme engellilerin rahatça saf tutabilmesi için izli yolu olan özel dokuma halılar, avluda ise hissedilebilir karolar bulunacağını anlatan Görmez, duvara monte edilen tutamaçla görme engellilerin yönlerini kolaylıkla bulmasının sağlanacağını kaydetti. Görmez, cami iç ve dış alanlarının da Braille işaretleneceğini vurguladı.

Ortopedik engelli cemaatin camiye, tekerlekli sandalyelerinden inmeden girmesine ve araçlarıyla camide saf tutmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Görmez, sokak kaldırımından itibaren tüm avlunun, temizlik alanlarının ve cami girişinin düz ve engelsiz hale getirileceğini, alçak merdivenler kullanılacağını, tekerlekli sandalye kullananlara yönelik abdest alma yerleriyle tuvaletler yapılacağını ifade etti.

Görmez, Eskişehir'deki Hacı Hasan Camisi'nin, tüm bu erişilebilirlik özelliklerine uygun şekilde inşa edildiğini söyledi.