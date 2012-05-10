Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Camiler engelsiz olacak

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, her il ve ilçedeki ''merkezi camilerin'' engellilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleneceğini bildirdi.

Camiler engelsiz olacak

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, her il ve ilçedeki ''merkezi camilerin'' engellilerin ihtiyaçlarına göre yeniden düzenleneceğini bildirdi.

10 Mayıs 2012 Perşembe 17:35
474 Okunma
Camiler engelsiz olacak

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, camilere giriş çıkışlarda sorunlar yaşayan engellilerden kendilerine düzenleme yapılması yönünde talepler geldiğini belirterek, en kısa zamanda bir genelgeyle erişilebilirlikle ilgili düzenlemeleri hayata geçireceklerini söyledi. 

''Camiler yapılırken bugün yaklaşık 8 milyonu bulan engelli kardeşlerimizi yok saymak başta Diyanet olmak üzere hepimizin ortak kusurudur'' diyen Görmez, illerin ve ilçelerin en işlek yerlerindeki camileri engellilere göre yeniden düzenleyeceklerini ifade etti. 
İşitme engelliler için caminin minaresine kurulacak led ışık sistemiyle vakit, cuma, bayram ezanlarının görsel olarak algılanmasını sağlayacaklarını anlatan Görmez, sistemin kabul görmesi durumunda bunun Avrupa ülkelerindeki ezan yasağına da bir alternatif oluşturabileceğini söyledi. Görmez, camilerde sesi yükselten loop induction ile hutbe yazı projeksiyon sistemlerinin de işitme engellilerin rahatça ibadet edebilmesi için kullanılacağını söyledi.   
Camilerde görme engellilerin rahatça saf tutabilmesi için izli yolu olan özel dokuma halılar, avluda ise hissedilebilir karolar bulunacağını anlatan Görmez, duvara monte edilen tutamaçla görme engellilerin yönlerini kolaylıkla bulmasının sağlanacağını kaydetti. Görmez, cami iç ve dış alanlarının da Braille işaretleneceğini vurguladı. 
Ortopedik engelli cemaatin camiye, tekerlekli sandalyelerinden inmeden girmesine ve araçlarıyla camide saf tutmasına imkan sağlayan düzenlemeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Görmez, sokak kaldırımından itibaren tüm avlunun, temizlik alanlarının ve cami girişinin düz ve engelsiz hale getirileceğini, alçak merdivenler kullanılacağını, tekerlekli sandalye kullananlara yönelik abdest alma yerleriyle tuvaletler yapılacağını ifade etti. 
Görmez, Eskişehir'deki Hacı Hasan Camisi'nin, tüm bu erişilebilirlik özelliklerine uygun şekilde inşa edildiğini söyledi.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 09:36
Anahtar Kelimeler:
CamilerDiyanet Işleri B
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ