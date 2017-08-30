Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 22°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
110423
ALTIN
145.105
DOLAR
3.4463
STERLİN
4.4455
EURO
4.1160
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz
“Bu Yüzden” Uğur diyoruz
'30 Ağustos' afişi
'30 Ağustos' afişi
4 il için sağanak uyarısı
4 il için sağanak uyarısı
İhracat rakamları açıklandı
İhracat rakamları açıklandı
Doğalgaz talebi artacak
Doğalgaz talebi artacak

Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

Ulusal Kurtuluş Savaşı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi''nin kazanılmasıyla sonuçlandı.

Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

Ulusal Kurtuluş Savaşı, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın, 26 Ağustos 1922'de sabaha karşı verdiği emirle başlattığı Büyük Taarruz ve 30 Ağustos'ta ''Başkomutanlık Meydan Muharebesi''nin kazanılmasıyla sonuçlandı.

30 Ağustos 2017 Çarşamba 11:51
0 Okunma
Büyük Zafer'in 95. yıl dönümü

ANKARA -  Mustafa Kemal, Dumlupınar'da, eşi Latife Hanım ile 30 Ağustos 1924 günü katıldığı ''Meçhul Asker Anıtı''nın temel atma töreninde, zaferin kazanıldığı o günleri adeta yeniden yaşadı.

''Tıpkı bugün gibi'' dediği konuşmasında, anıtın temelinin atıldığı tepeye 2 yıl önce gelişini ve alevlerin yükseldiği savaş alanını anlatan Mustafa Kemal, ''29/30 Ağustos sabaha karşı'', Garp Cephesi Harekat Şubesi Müdürü Tevfik Bey'in (Bıyıklıoğlu) getirdiği, savaşta son durumu gösteren harita üzerine ''Derhal Fevzi (Çakmak) ve İsmet (İnönü) paşaları'' çağırtarak, düşmanı yok edecek yeni emrini verdi.

Kendisi de cepheye hareket eden Mustafa Kemal, saatler ilerleyip sonuç alınınca, 31 Ağustos sabahı savaş meydanını dolaştı. Mustafa Kemal, gördüğü manzarayı törende aktarırken, ordunun zaferinin büyüklüğünü, buna karşılık ''hasım ordunun'' uğratıldığı felaketin dehşetini ve savaş meydanından toplanan ölülerin, esir kafilelerinin oluşturduğu görünümün ''bir mahşeri'' andırdığından söz etti.

Gazi Mustafa Kemal, bu anıtın Türk vatanına göz dikeceklere, Türk'ün 30 Ağustos günündeki ateşini, süngüsünü, hücumunu, kudret ve iradesindeki şiddeti hatırlatacağını da kaydetti. ''Yeni Türk Devleti'nin, genç Türk Cumhuriyeti'nin temelinin burada sağlamlaştırıldığını; ebedi hayatının burada taçlandırıldığını'' vurgulayan Mustafa Kemal, konuşmasının sonunda gençlere şöyle seslendi:

''Gençler! Cesaretimizi takviye ve idame eden sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve irfan ile insanlık meziyetinin, vatan muhabbetinin, fikir hürriyetinin en kıymetli timsali olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu ila ve idame edecek sizsiniz. Arkadaşlar, bu gaza ve şehadet diyarını terk ederken, 'Şehit Asker'i hep beraber hürmet ve tazimle selamlayalım.''

AA

Anahtar Kelimeler:
ZaferÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Üç ilde 7 terörist etkisiz hale getirildi
FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI
FAKIBABA FINDIK FİYATLARINI AÇIKLADI
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
Van'daki terör operasyonunda silah ve mühimmat ele geçirildi
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
15 Temmuz gazilerinin avukatı Atalay: FETÖ kapalı devre hiyerarşi bağına sahip bir örgüt
Türkiye'nin ilk kadın astsubayları şehit 'Songül Yarbay'ı anlattı
Türkiye'nin ilk kadın astsubayları şehit 'Songül Yarbay'ı anlattı
AİHM'e gönderilecek hakimi belirleme süreci standartlara uygun
AİHM'e gönderilecek hakimi belirleme süreci standartlara uygun
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebinde bulundu
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davası başladı
Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü davası başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ