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Büyük Zafer için ilk tören Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Büyük Zafer için ilk tören Anıtkabir'de

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

30 Ağustos 2013 Cuma 10:42
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Büyük Zafer için ilk tören Anıtkabir'de
ANKARA - 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Tören, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkan Vekili Serruh Kaleli, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, Yargıtay Başkanı Ali Alkan, Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Beşir Atalay, Bekir Bozdağ ve Ali Babacan, Bakanlar Kurulunun bazı üyeleri,  kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve diğer devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Atatürk'ün mozolesine, kırmızı beyaz karanfillerden oluşturulmuş ay yıldız ile Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gül ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Gül, deftere yazdığı metni okudu:

''Aziz Atatürk, tarihiminizin  en önemli günlerinden büyük zaferin yıl dönümünde bizlere miras bıraktığınız Cumhuriyet'i emin adımlarla geleceğe taşımanın gururu içinde huzurunuzdayız. Vatanı işgal edilen, bağımsızlığına kasdedilen yüce milletimiz, önderliğinizde emsali olmayan bir mücadele vermiş, şanlı ordumuz üstün komutanızla tarihe altın harflerle yazılan bir başarıya imza atmıştır. Büyük Taaruz ve Başkomutan Meydan Muharebesi ile sadece nihai zafere ulaşmadınız, milletimizin hür ve müstakil yaşama kararlılığını, Anadolu'nun sonsuza kadar yurdumuz olduğunu da tüm dünyaya ilan ettiniz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak ve koyduğunuz hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye, 'Yurtta sulh cihanda sulh' düsturunuz doğrultusunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam edecek, uluslararası arenada etkin, her alanda gelişmiş, güçlü ve müreffeh bir ülke olarak daima yükselecektir.

Sizi, silah ve dava arkadaşlarınızı, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm mensuplarını, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Son Güncelleme: 30.08.2013 10:43
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