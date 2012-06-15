Bütçedeki fazla altyapıya gidecek

SAKARYA

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 17 Ağustos Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra caminin önünde toplanan vatandaşlara caminin balkonundan hitap etti.

Erdoğan, vatandaşların 17 Ağustos depreminin ardından Sakarya'nın yeni yerleşim alanın ilçe olması isteğine ilişkin olarak, ''Geçmişte siyasetçiler vardı, öyle enteresan ki seyahat ederken, bir yerden geçerken yolu kesilir, orada toplanırlar, ondan talepte bulunurlar, 'burayı ilçe yapın' diye. O da 'yaptık gitti' der. Şimdi sevgili kardeşlerim, bu başkanınızın da o tür siyasetçilerden mi olmasını istiyorsunuz?'' dedi.

Bütün yatırımı insana yaptıklarını belirten Erdoğan, ''En çok yatırım ona. Elhamdülillah. Bu ayki rakamlar da açıklandı, bütçe 4,5 milyar fazla verdi. Eskiden hep açık verirdi ama şimdi fazla veriyor. O fazlalar hep buralara gidecek, altyapı, üstyapı olarak, okullar, hastaneler, hamdolsun'' diye konuştu.

Sakarya Türküsü şiiri duygulandırdı

Erdoğan, daha sonra partisinin il kongresine katılmak üzere Atatürk Spor Salonu'na konvoy eşliğinde hareket etti.

Spor salonunun yakınında aracını durdurarak çocuklara oyuncak dağıtan Başbakan Erdoğan'a Ali Dilmen İlköğretim Okulu 3. sınıf öğrencisi Betül Rana Yıldız sürpriz yaparak, usta şair Necip Fazıl Kısakürek'in ''Sakarya Türküsü'' şiirini okumak istediğini söyledi.

Bunun üzerine, Başbakan Erdoğan, Yıldız'ı Başbakanlık otobüsüne davet ederek, mikrofonla Sakarya Türküsü şiirini okumasını istedi. Yıldız şiiri okuduğu sırada Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın duygulandığı görüldü.

Yıldız, ''Başbakan'ı çok seviyorum. Şiiri 4 yaşında ezberledim, okurken çok mutlu oluyorum'' dedi.