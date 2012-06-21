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Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Hakkari'deki terör saldırısına ilişkin, değerlendirmelerde bulundu.

21 Haziran 2012 Perşembe 08:20
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Bu ülkeyi bölmeye kimsenin gücü yetmez

SAKARYA

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türkiye Vagon Sanayii A.Ş'nin (TÜVASAŞ) Bulgaristan Demiryolları için ürettiği lüks yolcu vagonlarının teslim törenine katılmak amacıyla geldiği Sakarya'da, Serdivan ilçesindeki bir restoranda Bulgaristan Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı İvaylo Moskovski onuruna öğle yemeği verdi.
Konuk Bakan Moskovski ile basına kapalı bir süre görüşen Yıldırım, daha sonra TÜVASAŞ'ta düzenlenen vagon teslim törenine katıldı.
Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Hakkari'deki hain terörist saldırı sonucu şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifalar, Türk milletine de başsağlığı diledi.
Terörün Türkiye'nin ve Türk insanının enerjisini kemirmeye devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu:
''Şunu herkes çok iyi bilmelidir; Türkiye çok daha büyük badirelerden geçerek bugünlere geldi. Bu topraklarda bin yıl süreyle hep bir, beraber olduk. Ülkemizin, milletimizin bekası için, geleceği için birlikte çalıştık. Her seferinde de bağımsızlığımızı, ülkemizi, geleceğe taşımayı başardık. Teröristler, masum insanları gözünü kırpmadan öldürenler, bebekleri, kadınları, sivilleri hedef alan bu caniler şunu çok iyi bilmelidir; bu ülkeyi bölmeye, parçalamaya siz taşeronların da sizin efendilerinizin de gücü yetmez. Bu ay yıldızlı bayrak sonsuza kadar dalgalanmaya devam edecek.''

AA

Son Güncelleme: 21.06.2012 00:20
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma
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