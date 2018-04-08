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BMGK'ya Doğu Guta için acil toplantı çağrısı

Fransa, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toptantıya çağırdı.

BMGK'ya Doğu Guta için acil toplantı çağrısı

Fransa, Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni acil toptantıya çağırdı.

08 Nisan 2018 Pazar 20:45
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BMGK'ya Doğu Guta için acil toplantı çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER - Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, yaptığı yazılı açıklamada Doğu Guta'yı kuşatma altında tutan ve bombardımanı sürdüren Suriye rejimini kınadı. 

Le Drian Duma'daki kimyasal silah saldırısından son derece endişe duyduğunu belirterek, Doğu Guta'daki durumun görüşülmesi için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden (BMGK) acil toplanmasını talep etti. 

Açıklamada, toplantının ne zaman yapılacağına ilişkin bilgi verilmedi. 

Suriye'de rejiminin, Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere dün düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil ölmüştü.

AA

Anahtar Kelimeler:
GutaAcil çağrıÖnce Vatan Gazetesi
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