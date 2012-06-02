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BM'den kürtaj uyarısı

Kürtaj konusunun kadın sağlığı ve insan hakları açısından tartışılması gerektiğine dikkat çeken Birleşmiş Milletler uzmanları, kürtaj engellenirse, kadın sağlının tehlikeye gireceğini söylüyor.

BM'den kürtaj uyarısı

Kürtaj konusunun kadın sağlığı ve insan hakları açısından tartışılması gerektiğine dikkat çeken Birleşmiş Milletler uzmanları, kürtaj engellenirse, kadın sağlının tehlikeye gireceğini söylüyor.

02 Haziran 2012 Cumartesi 09:29
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BM'den kürtaj uyarısı
İSTANBUL - Kürtaj konusunun kadın sağlığı ve insan hakları açısından tartışılması gerektiğine dikkat çeken Birleşmiş Milletler uzmanları, kürtaj engellenirse, kadın sağlının tehlikeye gireceğini söylüyor. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü de Başbakan’ı eleştiriyor.
Kürtaj tartışmalarına uluslararası kuruluşlardan peş peşe açıklama geliyor. Türkiye'de kürtaj tartışmaları yoğunlaşırken Birleşmiş Milletler Sağlık Hakları Özel Raportörü Anand Grover, kürtaj hakkını 4 haftayla sınırlamanın kürtajı yasaklamak anlamına geleceğini vurguladı.
Grover, yasal ve güvenli kürtaja erişiminin kısıtlanmanın kadınların sağlığını tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Doktor Zahidul Huque de Türkiye'de kadınların çoğunun kürtajın yasak olduğu 1983 yılından önce sağlıklı olmayan kürtaj yöntemlerine başvurduklarını hatırlattı.
BM yetkilisi, bu tür kürtajların anne ölümlerini ve hastalıkları artırdığını, kadınların psikolojik sağlıklarını tehdit ettiğini belirtti.
KÜRTAJ YASAĞI, KADIN HAKLARINI İHLALDİR 
Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası İnsan Hakları İzleme Örgütü de Türkiye'ye kürtajı yasaklamaması çağrısı yaptı.
Uluslararası Af Örgütü de Başbakan Erdoğan'ın kürtajla ilgili açıklamalarından derin endişe duyduğunu bildirdi. Örgüt, kürtaja getirilen kısıtlamaların uluslararası insan hakları sözleşmesinde güvence altına alınan kadın haklarını ihlal ettiğinin altını çizdi.
Dünya Sağlık Örgütü, yasağın uygulandığı ülkelerde her yıl toplam 67 bin kadının sağlıksız koşullarda yapılan kürtajlar sonucu hayatını kaybettiğini belirtiyor.




Son Güncelleme: 02.06.2012 01:30
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