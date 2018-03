BM Somali stratejisini gözden geçirmeli

İSTANBUL -

Başbakan

Recep Tayyip Erdoğan

, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''2. İstanbul Somali Konferansı''nda yaptığı konuşmada, konferansın Somali toplumunun tüm kesimlerini ve temsilcilerini de bir araya getirdiğini söyledi.



Dünya kamuoyunun dikkatini Somali'ye çekmek için çok yoğun bir gayret içinde olunduğunu belirten Erdoğan, "Somali'de yaşanan yoksulluk dramını, ulaşabildiğimiz her ülkeye, her yetkiliye samimiyetle aktardık. Uluslararası her platformda, Somali'nin dertlerini, kendi meselemiz gibi bütün çıplaklığıyla ve bütün yalınlığıyla ortaya koyduk. Somali'yi görmeyenlere, görmek istemeyenlere, Somali'de yaşananları hissetmeyenlere; Somali'nin sesini, Somali'nin feryadını duyurmak için son derece samimi, hasbi, içten bir mücadele içinde olduk" dedi.

Çocukların milliyetleri yoktur

Dün Medeniyetler İttifakı İstanbul Toplantısı'nda da ifade etti gibi çocukların ırklarının olmadığını kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Somalili çocuklar, mevcut manzarada hiçbir mesuliyetleri olmadığı halde, adeta dünyanın tüm yükünü o minicik omuzlarında taşıyorlar. Oyuncak, ilaç, kitap, defter, kalemden bahsetmiyorum. O çocuklar, günde 3-5 pirinç tanesi dahi yemeden, bir lokma ekmek yutamadan uykuya dalıyor ve maalesef bazıları sabaha çıkamıyor. Çadırlarda, o minicik ellere dokunan, o çocukların gözlerindeki hüzne şahit olan birisinin, inanın, o çocuklar orada öyle beklerken, gece rahat uyuması mümkün değildir."

Somali stratejisini BM gözden geçirmeli

Erdoğan, uluslararası toplum adına ve Somali yönetimiyle yakın işbirliği içinde, devlet inşası sürecini yürütecek yeni bir mekanizmaya ya da misyona ihtiyaç olduğunu belirterek, ''Bu çerçevede, örneğin, yeni ve güçlendirilmiş bir Somali Birleşmiş Milletler Misyonu'nun teşkilinin tartışılmasının zamanı gelmiştir diye düşünüyoruz. Bu yönde bir ilk adım olarak, Birleşmiş Milletler, Somali'de stratejik bir gözden geçirme çalışması başlatabilir'' dedi.

Erdoğan, Ağustos ayından itibaren Somali'nin geleceğini bizzat Somali halkının şekillendireceğini söyledi.