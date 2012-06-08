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Bizim işimiz gücümüz sağlık

Arınç, "Bizim işimiz gücümüz sağlık. Hükümetin 3 dönemdir başarılı olmasının tek sebebi var; sağlıkta yaptığımız güzel çalışmalardır" dedi

Bizim işimiz gücümüz sağlık

Arınç, "Bizim işimiz gücümüz sağlık. Hükümetin 3 dönemdir başarılı olmasının tek sebebi var; sağlıkta yaptığımız güzel çalışmalardır" dedi

08 Haziran 2012 Cuma 14:04
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Bizim işimiz gücümüz sağlık
BURSA -  Başbakan YardımcısıBülent Arınç, 2013 yılında hizmete girmesi hedeflenen 100 yataklı Mudanya Devlet Hastanesi'nin temel atma töreninde yaptığı konuşmada, bundan 10 yıl önce sağlık hizmetlerinin yeterli düzeyde olmadığını söyledi.

''Hastaneye sağlam giren sağlam çıkamazdı'' diyen Arınç, şunları söyledi:
''Bizim işimiz gücümüz sağlık. Bu hükümetin 3 dönemdir başarılı olmasının tek sebebi var; sağlıkta yaptığımız halkımıza yönelik güzel çalışmalardır. Geçen ayın anketinden biliyorum, 'Hükümetin hangi icraatından memnunsunuz?' diye sorulduğunda 100 kişiden 68'i 'sağlık' diyor" şeklinde konuştu. Türkiye'nin şimdi hastaneleriyle sadece kendi yurttaşlarına hizmet etmediğini ifade eden Arınç, sağlık turizmi çerçevesinde Avrupa'nın hastalarının tedavi olmak için Türkiye'ye geldiğini vurguladı.
Konuşmaların ardından Bülent Arınç ve diğer protokol üyeleri, törenle hastanenin temelini attı.

AA

Son Güncelleme: 08.06.2012 06:08
Anahtar Kelimeler:
Sağlık
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