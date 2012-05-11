Biz burada art niyet ararız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısının birinci oturumunda yaptığı konuşmada, OECD ülkelerinde doğrudan yatırımlar yüzde 18, Avrupa'da yüzde 30 oranında artarken, Türkiye'de doğrudan yatırımlar yüzde 76 oranında arttığını bildirdi.

Tavırları tartışılmalı

Erdoğan, küresel krizin ciddi etkisi altında olan bazı Avrupa ülkelerinde, yaklaşan seçimler nedeniyle popülist uygulamalar yapılırken, tedbirler geciktirilirken, Türkiye'nin popülizme asla ve asla prim vermediğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

''Rekor seviyede büyüyen, dış ticaretini artıran, işsizliğini rekor seviyede düşüren, istikrar ve güvenden asla taviz vermeyen bir ülkenin, bazı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından farklı şekillerde değerlendirilmesi, bizim anlayışla karşılayabileceğimiz bir durum değildir. Hiç kimse kusura bakmasın, biz çok tabii olarak burada art niyet ararız. Daha önceleri de ifade ettim; uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bu objektif olmayan tavırları artık ekonomi çevrelerince de ciddi şekilde tartışılmalıdır. Büyüyen, gelişen, çok başarılı performans sergileyen bir ülkeyi, soru işaretlerine, kuşkulara, tereddütlere maruz bırakmak, yatırım akışını engelleyecek değerlendirmeler yapmak, takdir edersiniz ki bu kadar kolay olmamalıdır.''

İstanbul'u bölgesel yönetim merkezi haline getireceğiz

Erdoğan, ''İstanbul, artık çok uluslu firmaların Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki operasyonlarını yönettiği bir merkez konumuna geliyor. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin bölgesel yatırım merkezi olarak potansiyelini güçlendirmek ve İstanbul'u uluslararası bir finans merkezi yapmanın yanı sıra aynı zamanda bölgesel yönetim merkezi haline getirmeye yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız'' dedi.