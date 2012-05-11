Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.464
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3430
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Biz burada art niyet ararız

Erdoğan, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan tavırları ekonomi çevrelerince de ciddi şekilde tartışılmalıdır" dedi.

Biz burada art niyet ararız

Erdoğan, "Uluslararası derecelendirme kuruluşlarının objektif olmayan tavırları ekonomi çevrelerince de ciddi şekilde tartışılmalıdır" dedi.

11 Mayıs 2012 Cuma 16:05
453 Okunma
Biz burada art niyet ararız

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen Yatırım Danışma Konseyi (YDK) toplantısının birinci oturumunda yaptığı konuşmada, OECD ülkelerinde doğrudan yatırımlar yüzde 18, Avrupa'da yüzde 30 oranında artarken, Türkiye'de doğrudan yatırımlar yüzde 76 oranında arttığını bildirdi.

Tavırları tartışılmalı
Erdoğan, küresel krizin ciddi etkisi altında olan bazı Avrupa ülkelerinde, yaklaşan seçimler nedeniyle popülist uygulamalar yapılırken, tedbirler geciktirilirken, Türkiye'nin popülizme asla ve asla prim vermediğine işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
''Rekor seviyede büyüyen, dış ticaretini artıran, işsizliğini rekor seviyede düşüren, istikrar ve güvenden asla taviz vermeyen bir ülkenin, bazı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları tarafından farklı şekillerde değerlendirilmesi, bizim anlayışla karşılayabileceğimiz bir durum değildir. Hiç kimse kusura bakmasın, biz çok tabii olarak burada art niyet ararız. Daha önceleri de ifade ettim; uluslararası derecelendirme kuruluşlarının bu objektif olmayan tavırları artık ekonomi çevrelerince de ciddi şekilde tartışılmalıdır. Büyüyen, gelişen, çok başarılı performans sergileyen bir ülkeyi, soru işaretlerine, kuşkulara, tereddütlere maruz bırakmak, yatırım akışını engelleyecek değerlendirmeler yapmak, takdir edersiniz ki bu kadar kolay olmamalıdır.''

İstanbul'u bölgesel yönetim merkezi haline getireceğiz
Erdoğan, ''İstanbul, artık çok uluslu firmaların Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu, Afrika bölgelerindeki operasyonlarını yönettiği bir merkez konumuna geliyor. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin bölgesel yatırım merkezi olarak potansiyelini güçlendirmek ve İstanbul'u uluslararası bir finans merkezi yapmanın yanı sıra aynı zamanda bölgesel yönetim merkezi haline getirmeye yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız'' dedi.

AA

Son Güncelleme: 11.05.2012 08:07
Anahtar Kelimeler:
BaşbakanRecep Tayyip ErdoğanDolmabahçe çalışma Ofisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ