Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
115819
ALTIN
166.712
DOLAR
3.9473
STERLİN
5.5324
EURO
4.8616
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Ağrılı atletler krosa damga vuruyor
Havuzun 'özel' kızı
Havuzun 'özel' kızı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Beşiktaş liderliğe hasret kaldı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Ersan İlyasovalı Sixers kazandı
Milli takıma Emre Mor'dan kötü haber
Milli takıma Emre Mor'dan kötü...
Flaş Haber
Mehmetçik Afrin'de
Kapat

'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, kaygılıyız diyor. Biz size kaygılarımızı ilettiğimiz zaman, gelin birlikte teröristleri temizleyelim dediğimizde neredeydiniz?" dedi.

'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor, kaygılıyız diyor. Biz size kaygılarımızı ilettiğimiz zaman, gelin birlikte teröristleri temizleyelim dediğimizde neredeydiniz?" dedi.

20 Mart 2018 Salı 13:02
0 Okunma
'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'

TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Erdoğan konuşmasının başında vefat eden eski bakanlardan Hasan Celal Güzel'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. 

Erdoğan, konuşmasında 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi kutlamalarına katıldığını anlattı. 

O gün, iki bayramın bir arada kutlandığının altını çizen Erdoğan, hem Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünde şehitleri ve gazileri yad ettiklerini hem de Afrin şehir merkezinin tamamen teröristlerden temizlendiği müjdesini milletle paylaştıklarını kaydetti. 

"Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz"

Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Buraya girerken etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3647'ye yükseldi. Amerika'dan sözcü açıklama yapıyor; 'Afrin'de kaygılıyız' diyor. Biz kaygılarımızı sizlere ilettiğimizde neredeydiniz? 'Gelin burada bu terör örgütlerini temizleyelim' dediğimiz zaman neredeydiniz? Siz terör örgütleriyle iş birliği yaparak DEAŞ'ı temizleyeceğinizi bize söylemiştiniz. Yanlış yaparsınız, gelin bunu beraber yapalım dediğimizde bize inanmadınız. Buyurun şimdi PYD'sini de YPG'sini de bizim Mehmetçiğimiz, Özgür Suriye Ordumuz nasıl halletti, işte ortada. Bir taraftan Türkiye'ye, 'Siz bizim stratejik ortağımızsınız' diyeceksiniz, ondan sonra gidip teröristlerle iş birliği yapacaksınız. İşte gerçek ortada. Eğer bizimle stratejik ortaksak, bize saygı duyacaksın ve bizimle beraber yürüyeceksin. Ve bizi aldatmaya kalktınız. Öyle bir aldatmaca ki 5 bin tır, fazlası var, azı yok, buraya silah soktunuz. 2 bin kargo buraya silah, mühimmat soktunuz. Biz sizden paramızla silah istedik, bize vermediniz ama terör örgütüne ücretsiz olarak bu silahı, mühimmatı verdiniz. Bu nasıl ortaklık, nasıl dayanışma? Ve şimdi o açılan tüneller, o tünellerin içindeki silah, mühimmat depoları, silah, mühimmat evleri. Bak bunların hepsini şimdi yıkıyoruz. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Bütün o mühimmat da yavaş yavaş bizim elimize geçiyor, geçecek." 

"Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız"

Erdoğan, "Çatlasanız da patlasanız da Türkiye'yi durduramayacaksınız. 2023 hedeflerine ulaşmamıza engel olamayacaksınız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasının önünü kesemeyeceksiniz. 2053 ve 2071 vizyonlarımızın yükselişini engelleyemeyeceksiniz. Ok yaydan çıktı artık. Türk milleti üzerindeki asırlık külleri silkeleyerek kadim medeniyetinin inkişaf ateşini yeniden alevlendirmiştir. Bu yolda milletimizle birlikte olan, büyük Türkiye'de yerini alır. Kendisine saf olarak milletimizin karşısını belirleyen ise kaderine razı olur." diye konuştu.

2019 seçimleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mesele siyasi rekabet olmaktan çıkmış, milletimizin, devletimizin bekası meselesine dönüşmüştür" dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanAfrinZeytin Dalı HarekatıAmerika
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu
 Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı
 Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
ÇANAKKALE "Kan Çanağında Yazılan Destan’"
ÇANAKKALE "Kan Çanağında Yazılan Destan’"
Teröristler için çember daraldı
Teröristler için çember daraldı
Dicle'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 5 yaralı
Dicle'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 5 yaralı
Afrin şehidi Kart son yolculuğuna uğurlandı
Afrin şehidi Kart son yolculuğuna uğurlandı
FETÖ binası kadınlar için yaşam merkezi oldu
FETÖ binası kadınlar için yaşam merkezi oldu
Afrin kent merkezi kuşatıldı
Afrin kent merkezi kuşatıldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ