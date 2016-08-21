'Birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı planlayanlar, hain emellerine asla ulaşamayacaklar

ANKARA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde yaşanan hain terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, millete başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Bu alçak saldırının arkasındaki karanlık odakları, bu saldırıyı gerçekleştirenleri, planlayanları ve zihniyetlerini lanetlediklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, saldırının hedefinde Kurtuluş Savaşı'nın simge şehri Gaziantep özelinde bütün Türkiye'nin olduğunun altını çizdi. Kılıçdaroğlu, söz konusu saldırıyla 79 milyon vatandaşın hedef alındığını belirterek, şöyle devam etti:

"Saldırıda hayatını kaybedenler bizim kardeşlerimiz, çocuklar hepimizin evladıdır. Öfkemiz derin, acımız ortaktır.

Bilinmelidir ki bir düğün evine saldıracak kadar sapıkça bir eylemle birlik ve bütünlüğümüzü sarsmayı planlayanlar hain emellerine asla ulaşamayacaklardır. Halkımız yüksek dayanışma ruhu ile kendisine yönelen bütün tuzakları bir kere daha ezip geçecektir. Bu büyük acının gölgesinde halkımızın gösterdiği asil ve vakur duruş bunun en büyük delilidir.

Bu saldırının faili olan barbar yapı, ülkemizin simgelediği ve bölgemizdeki bütün milletlere umut veren Cumhuriyetimize, demokratik, laik, sosyal hukuk devletine düşmandır. Demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ne kadar güçlü olursa bu yapılar ezilecek, ülkemize yönelen bütün tehditler de yok olacaktır."

Kılıçdaroğlu, sorumluluk makamında olan herkesin bu anlayışla hareket etmesi, büyük bir dikkat ve özenle Türkiye'ye yakışan bir şekilde davranması gerektiğine işaret ederek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi sorumluluğunun bilinciyle çalışmalarına devam edeceğini, Türkiye'nin bir daha böyle kara günler yaşamaması için atılacak her adıma da koşulsuz destek olacağını kaydetti.