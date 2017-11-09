Beşiktaş'tan Dolmabahçe'ye Zincir

Ölümünün ardından tam 79 yıl geçti, Ne Türkiye onu, unutabildi, ne de dünya…Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, hayata gözlerini yumduğu yerde, Dolmabahçe Sarayı’nda on binlerce Beşiktaşlı”nın katılacağı anma töreniyle anılacak. Beşiktaş her yıl olduğu gibi bu sene de Ata’sına sahip çıkacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar dev Türk bayrağını en önde taşıyacak.

İSTANBUL- Beşiktaş Belediyesi, Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 79 yıl dönümünde dev Türk bayrağı kortejiyle Ata’ya saygı yürüyüşü düzenliyor. Sabah saatlerinde Barbaros Sabancı Lisesi’nde önünden başlayacak olan dev kortej yürüyüşüne Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar, STK’lar, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katılacak.

Her 10 Kasım’da dev Türk bayrağı kortejiyle rekorlara imza atan Beşiktaş Belediyesi yine geleneği sürdürecek, genci, yaşlısı, çalışanı, 7’den 70’e herkes yine 10 Kasım’da Barbaros Bulvari Sabancı Lisesi’nde saat 08.00’de buluşacak, Dolmabahçe Sarayı’na kadar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle yürüyerek insan zinciri oluşturacak. Atatürk’ün ölümünün 79. Yıl dönümünde yine Beşiktaş üzerine düşen görevi fazlasıyla yerine getirecek.

Tarih: 10 Kasım Cuma

Yer: Barbaros Bulvarı- Sabancı Lisesi Önü

Haber: Elif Günay