Benzinde ÖTV indirimi

İSTANBUL - Akaryakıt ürünlerinde küçük miktarda vergi indirimine gidildi.

Bakanlar Kurulu, Özel Tüketim Vergisi'nde (ÖTV) yeni düzenleme yaparak kurşunsuz benzin ve motorinin ÖTV'sini düşürdü.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, litre başına ÖTV tutarları; kurşunsuz 95 oktan benzin için 1.8915 TL'den 1.8765 TL'ye, kurşunsuz 98 oktan benzin için 2.0135 TL'den 1.9985 TL'ye, motorin ve kırsal motorin için 1.3045 TL'den 1.2945 TL'ye düşürüldü.

Litre başına ÖTV tutarları; deniz motorini için 1.2345 TL'den 1.2245 TL'ye, benzol, tuluol ve solvent nafta için 2.0135 TL'den 1.9985 TL'ye indirildi.

En son, 31 Aralık 2009 tarihinde yapılan artışla, 1 litre 95 oktan kurşunsuz benzinin ÖTV'si 1,8915 TL olarak uygulanıyordu.





Son Güncelleme: 18.05.2012 01:08