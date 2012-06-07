Belediye ve başkanına KCK araması

VAN - Van Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcıvekilliği'nce terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, sabah saatlerinde arama başlatıldı.

Polisin adresi, Belediye Başkanlığı ile Belediye Başkanı Bekir Kaya'nın evinin de aralarında olduğu bazı ev ve işyeri oldu.

Arama yapılan işyerleri ve evlerin etrafında polis geniş güvenlik önlemleri aldı.





Son Güncelleme: 07.06.2012 00:52