Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.557
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3447
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Bedelli için 27 bin 400 başvuru

Bakan Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısının bugün itibariyle 27 bin 400 olduğunu kaydetti.

Bedelli için 27 bin 400 başvuru

Bakan Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısının bugün itibariyle 27 bin 400 olduğunu kaydetti.

16 Mayıs 2012 Çarşamba 13:42
439 Okunma
Bedelli için 27 bin 400 başvuru

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin, ''TSK İç Hizmet Kanunu ile ilgili bakanlıkta yürütülen bir çalışma var mı?'' sorusuna, ''Bakanlığımızda İç Hizmet Kanunu ile ilgili olgunlaşmış, tamamlanmış bir çalışma yoktur'' yanıtını verdi.
''Peki başlamış var mı?'' diye sorulması üzerine Yılmaz, ''Dışarıdan bu konuda teklifler verilmiş, o teklifler bizde'' dedi. Yılmaz, ''Size gelen teklifleri mi değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ise ''evet'' karşılığını verdi.
Bakan Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısının bugün itibariyle 27 bin 400 olduğunu belirtti.
Yılmaz, daha önce bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi yapmış olup da ilgili yasadaki yurtdışında bulunma süresini tamamlayamadığı, yurt içinde bulunanlar için de taksidini ödeyemediği için bedelli hakkından yararlanamayanların da bedelli kapsamına alındığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 16.05.2012 05:43
Anahtar Kelimeler:
Bedelli Için 27 Bin 400 Başvuru
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ