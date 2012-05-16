Bedelli için 27 bin 400 başvuru

Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, gazetecilerin, ''TSK İç Hizmet Kanunu ile ilgili bakanlıkta yürütülen bir çalışma var mı?'' sorusuna, ''Bakanlığımızda İç Hizmet Kanunu ile ilgili olgunlaşmış, tamamlanmış bir çalışma yoktur'' yanıtını verdi.

''Peki başlamış var mı?'' diye sorulması üzerine Yılmaz, ''Dışarıdan bu konuda teklifler verilmiş, o teklifler bizde'' dedi. Yılmaz, ''Size gelen teklifleri mi değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna ise ''evet'' karşılığını verdi.

Bakan Yılmaz, bedelli askerlikten yararlanmak için yapılan başvuru sayısının bugün itibariyle 27 bin 400 olduğunu belirtti.

Yılmaz, daha önce bedelli askerlikte, temel askerlik eğitimi yapmış olup da ilgili yasadaki yurtdışında bulunma süresini tamamlayamadığı, yurt içinde bulunanlar için de taksidini ödeyemediği için bedelli hakkından yararlanamayanların da bedelli kapsamına alındığını kaydetti.



