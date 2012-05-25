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Bedelli Askerliğe Yaş Ayarı

Meclis, yaşını daha önce küçültenlere bedelli askerlik yolu açtı.

Bedelli Askerliğe Yaş Ayarı

Meclis, yaşını daha önce küçültenlere bedelli askerlik yolu açtı.

25 Mayıs 2012 Cuma 09:46
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Bedelli Askerliğe Yaş Ayarı
Meclis, Askerlik Kanunu'nun "Yaşlarını Değiştirenler" başlıklı 81.maddesinde değişikliğe gitti.
Yeni düzenlemeyle 'Bedelli' kapsamına mahkeme kararıyla yaşını daha önce küçültmüş olanlar da alındı.  Ancak tanık ifadesi ile yaşını büyütenler veya DNA tarama testi ile yaşının büyük olduğunu kanıtlayanlar, bu kapsamın dışında bırakıldı.
Kapsama Kimler Alındı?
Bu haktan yararlanmak isteyenler, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün aldığını, hastane doğum kayıtlarına göre de belgelendirmek zorundalar.
Son Tarih 15 Haziran
Yeni düzenlemeyle, 15 Haziran'a kadar yaşını 30'un üzerine büyütenler, örneğin; 1983 yılında doğan bir yükümlü, bugünden itibaren mahkemeye başvurur ve hastane kayıtlarının esas alınmasıyla doğum tarihini 1982 olarak değiştirebilirse bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.
Mevcut uygulamada askerlik çağına girildikten sonra yapılan "yaş değişiklikleri" dikkate alınmıyordu.  Bu yüzden yaşlarını büyüterek, bedelliden yararlanmak isteyenlerin başvuruları da geri dönüyordu.

Son Güncelleme: 25.05.2012 01:47
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