AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sakarya 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, BDP'nin de tıpkı MHP gibi, ırk kavramını, millet kavramını istismar ederek ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, ''BDP de tıpkı MHP gibi, mevcut sorundan besleniyor, sorundan beslendiği için, sorunun çözülmesini istemiyor. Ortaya fikir koymak yerine, söz söylemek yerine, şiddeti bir araç olarak görüyor. Şiddet ve siyaset, asla ve asla yan yana gelemezler. Şiddetin olduğu yerde siyaset yoktur, siyasetin olduğu yerde de şiddet olmaz, olamaz'' dedi.
Terörle aralarına mesafe koyamıyorlar
Siyasetin, ancak ve ancak şiddeti tamamen dışlamakla mümkün olabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:
''Bunlar şiddeti dışlayamıyorlar. Çünkü tehdit altındalar. Bunlar, şiddetle, terörle aralarına mesafe koyamıyorlar. Bunlar, ortaya kendileri bir irade koymak yerine, iradelerini terör örgütü yöneticilerine teslim ediyorlar. İradesi kendisinde olmayan bir parti, siyaset üretemez, ülkenin, milletin hiçbir meselesine çözüm bulamaz.''
Kendi milletlerinin tarihini öğrensinler
Erdoğan, ''Milliyetçiyim diye ortalığa çıkanlar, önce gidip, kendi milletlerinin tarihini öğrensinler. Osmanlıyı reddedenler, Selçukluyu reddedenler, reddi miras yapanlar milliyetçi olamazlar. Asıl milliyetçilik, kabalık değil, tıpkı bu milletin medeniyeti gibi zerafettir, nezakettir. Asıl milliyetçilik, mesnetsiz ithamlarla, iftiralarla, hakaretlerle saldırmak değil, ortaya bir fikir, bir görüş, bir düşünce koyabilmektir'' dedi.
AA
insanlar zaman zaman saçmalarlar. maalesef bizim başbakanda saçmalama moduna geçmiş.mhp ile bdp yi aynı kefeye koyabiliyor.....
ördek şaşırınca ne yaparmış?..
Erdoğan, Milliyetçilik, kabalık değli, tıpkı bu milletin medeniyeti gibi zerafettir, nezakettir. Asıl milliyetçilik, mesnetsiz ithamlarla, iftiralarla, hakaretlerle saldırmak değil, ortaya bir fikir, bir görüş, bir düşünce koyabilmektir! Boş konuşuyor... Kabalığı da, mesnetsiz ithamları da, iftiraları da, hakaretli saldırmaları da kendisi yapıyor. Şanlı Peygamber Efendimiz (sav) "Dünya çıkarı için, makam, mevki için dini basamak olarak kullananlara 'lanet' olsun" buyuruyor... İşte taa MNP, MSP, RP, FP... Şimdi de AKP, dinimizi kullanıyor... Şevki Yılmaz inkar etti: "Doğru dini kullandık" dedi. Ecdadımız hainle, düşmanla müzakere, gizli görüşme yapmaz. Ciddi, kararlı mücadele yapardı... On yılda PKK terörü bitmeliydi. Hey haaat en az on kat arttı. O sorun diye öğündüğünüz, tüm komşularla sorunlu olduk. Hiçbir devlet, komşularımız bizden korkmuyor. Başta PKK... Ermenistan, Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, İran, Irak, Suriye hatta Irak'ın kuzey kesimi Barzani haini bile bizi tehdit edebiliyor... Yazık....