AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sakarya 4. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, BDP'nin de tıpkı MHP gibi, ırk kavramını, millet kavramını istismar ederek ayakta kalmaya çalıştığını belirterek, ''BDP de tıpkı MHP gibi, mevcut sorundan besleniyor, sorundan beslendiği için, sorunun çözülmesini istemiyor. Ortaya fikir koymak yerine, söz söylemek yerine, şiddeti bir araç olarak görüyor. Şiddet ve siyaset, asla ve asla yan yana gelemezler. Şiddetin olduğu yerde siyaset yoktur, siyasetin olduğu yerde de şiddet olmaz, olamaz'' dedi.

Terörle aralarına mesafe koyamıyorlar

Siyasetin, ancak ve ancak şiddeti tamamen dışlamakla mümkün olabileceğini belirten Erdoğan, şunları söyledi:

''Bunlar şiddeti dışlayamıyorlar. Çünkü tehdit altındalar. Bunlar, şiddetle, terörle aralarına mesafe koyamıyorlar. Bunlar, ortaya kendileri bir irade koymak yerine, iradelerini terör örgütü yöneticilerine teslim ediyorlar. İradesi kendisinde olmayan bir parti, siyaset üretemez, ülkenin, milletin hiçbir meselesine çözüm bulamaz.''

Kendi milletlerinin tarihini öğrensinler

Erdoğan, ''Milliyetçiyim diye ortalığa çıkanlar, önce gidip, kendi milletlerinin tarihini öğrensinler. Osmanlıyı reddedenler, Selçukluyu reddedenler, reddi miras yapanlar milliyetçi olamazlar. Asıl milliyetçilik, kabalık değil, tıpkı bu milletin medeniyeti gibi zerafettir, nezakettir. Asıl milliyetçilik, mesnetsiz ithamlarla, iftiralarla, hakaretlerle saldırmak değil, ortaya bir fikir, bir görüş, bir düşünce koyabilmektir'' dedi.