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BDDK ve TMSF Başkanlıklarına atama

TMSF Başkanlığı'na Şakir Ercan Gül, BDDK Başkanlığı'na Mukim Öztekin getirildi

BDDK ve TMSF Başkanlıklarına atama

TMSF Başkanlığı'na Şakir Ercan Gül, BDDK Başkanlığı'na Mukim Öztekin getirildi

22 Haziran 2012 Cuma 08:49
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BDDK ve TMSF Başkanlıklarına atama

ANKARA

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanlığı'na Mukim Öztekin'in  Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu başkanlığı'na Şakir Ercan Gül'ün atanmasına ilişkin bakanlar kurulu kararları resmi gezete yayımlandı.
Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden 1987 yılında mezun olan Mukim Öztekin, 1988-2000 yılları arasında Garanti Bankası, Albaraka Türk, Asya Finans Kurumu'nda müfettiş yardımcısı, müfettiş, şube müdür yardımcısı, şube müdürü ve birim müdürü görevlerinde bulundu. 
Asya Finans Kurumu'nda genel müdür yardımcısı olarak görev yapan Öztekin, Ziraat Finansal Kiralama Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. 
Kısa bir süre BDDK üyeliği yapan Öztekin son olarak TMSF Yönetim Kurulu üyeli
Şakir Ercan Gül, 1967 Erzurum'da doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İşletme Bölümü'nü bitiren Gül ardından Marmara Üniversitesi İşletme Muhasebe Finansman Bilim Dalı Vergi Denetiminde Analitik İnceleme Prosedürleri üzerine yüksek lisans yaptı. Gül, 1998 – 1999 yılları arasında ABD'de mesleki çalışma eğitimi gördü. Halkbank Teftiş Kurulu ve Maliye Bakanlığı Teftiş Kurulu'nda Maliye Müfettişliği yapan Gül, İstanbul Defterdarlığında Defterdar Yardımcılığı görevinde bulundu. 2010 yılında TMSF başkanlığına atanan Gül'ün görev süresi Şubat ayında dolmuştu. Şakir Ercan Gül, evli ve 2 çocuk babası. 

AA

Son Güncelleme: 22.06.2012 01:38
Anahtar Kelimeler:
BaşkanTmsfAtamaErcan Gül
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