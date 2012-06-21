BBP'nin Genelkurmay ziyareti



Genelkurmay Başkanlığı, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'e yaptığı ziyarette görüşülen konuların farklı anlamlar yüklenerek değişik söylem ve ifadelerle medyada yer almasının üzüntü ile karşılandığını bildirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, 18 Haziran 2012'de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin talebi üzerine Genelkurmay Başkanı'na bir ziyaret gerçekleştiği belirtildi. Açıklamada, ''Bu ziyarette görüşülen konuların farklı anlamlar yüklenerek değişik söylem ve ifadelerle medyada yer alması üzüntü ile karşılanmıştır'' denildi.