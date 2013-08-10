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Bayramda kan akması bizi derinden üzüyor

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ramazan Bayramı'nda dahi kan akmaya devam etmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

Bayramda kan akması bizi derinden üzüyor

Diyanet İşleri Başkanı Görmez, Ramazan Bayramı'nda dahi kan akmaya devam etmesinin kendilerini derinden üzdüğünü söyledi.

10 Ağustos 2013 Cumartesi 16:00
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Bayramda kan akması bizi derinden üzüyor

KONYA 

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, " Ramazan'da, bayramda dahi kanın akmaya devam etmesi, gözyaşlarının dinmemesi bizi derinden üzmektedir" dedi. 

Görmez, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Ekrem Keleş'in babası Osman Keleş'in (91) Konya'daki  cenaze törenine katıldı.

Tarihi Sultan Selim Cami önünde kılınan cenaze namazının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Görmez, "Çok güzel bir ramazan ayını geride bırakmış oluyoruz. Allah'a hamd olsun. Bütün camilerimizde iftar sofralarında, sahurun bereketinde, coşkuyla Ramazan ayını geride bıraktık. Öncelikle Yüce Rabbimiz nice ramazanları ülkemize nasip etsin" dedi.

Görmez, Türkiye'de çok güzel bir bayram yaşandığını, huzur, barış, kardeşlik içerisinde evlerden evlere bayramın neşesinin taşınmaya devam ettiğini belirterek, "Tabii burukluğumuz da var. İslam dünyasında bizimle aynı sevinci yaşayamayan kardeşlerimiz de var. Ramazan'da, bayramda dahi kanın akmaya devam etmesi, gözyaşlarının dinmemesi bizi derinden üzmektedir. İnşallah en kısa zamanda bu ramazanların bereketi bayramların sevinci, bütün kardeşlerimizi kuşatır ve onlar da bizim gibi ramazanlarını bayramların büyük sevinçle büyük bir coşkuyla kutlarlar" diye konuştu.

Bu güzellikleri heba etmeyelim

Görmez, şunları kaydetti:

"Ramazan'a veda ettik ama ramazan herbirimizle ilgili hesap defteri tuttu ve o defterle yaratıcımızın huzuruna gitti. İnşallah ramazan bizden müşteki olmaz bizim hakkımızda rabbimize hüsnü şehadette bulunur. Ramazanda kazandığımız bu güzellikleri heba etmeyelim. Ramazanda kazandığımız bu manevi zenginlikleri diğer 11 ayda da hayatımıza yayarak bu güzellikleri daha da pekiştirerek kalıcı kılalım, sürdürülebilir kılalım diye umut ediyorum. Ülkemizin, milletimizin bayramı mübarek olsun. Bütün Alem-i İslam'ın bayramı mübarek olsun. Allah nice bayramlara huzur ve mutluluk barış içerisinde kavuşmayı nasip eylesin."

AA

Son Güncelleme: 10.08.2013 16:00
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Bayramda Kan Akması Bizi Derinden üzüyor
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