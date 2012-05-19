Resmi bayram ve kutlamalarla ilgili yönetmelik değişikliği nedeniyle bu yıl 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı farklı kutlanacak. Yurdun dört bir yanında kutlamalar yapılacak. İstanbul'da Şişli Belediyesi, en işlek caddesi olan Halaskargazi’de dev bir yürüyüş gerçekleştirecek. Yürüyüşün sloganı da 'Bayrağını al, bayramına gel.'

Resmi kutlamalar dışındaki kutlama programları yarışa dönüştü. Partilerle, sivil toplum örgütlerinin konser, yürüyüş ve fener alaylarıyla kutlayacağı 19 Mayıs etkinlikleri özetle şöyle:

ANKARA

450 kişilik gösteri

BAŞKENTTE 19 Mayıs, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ve beraberindeki heyetin Anıtkabir’i ziyaretiyle başlayacak. Ardından Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde 60 spor federasyonunun en yetenekli sporcuları birbirinden ilginç gösteriler sergileyecek. Dünya şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu gösteri yapacak. A Milli Futbol Takımı, Avusturya’da hazırlık kampına katılacağı için daha önceki programda Ankara’ya gelmesi planlanan A Milliler yerine eski milli futbolculardan oluşan şöhretler karması takımı, A Milli Ampute Takımı ile 19 Mayıs Stadyumu’nda özel maç yapacak. Oyuncular maç bitimi Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ziyaret edecek. 15 Mayıs’ta toplanan Gençlik Şurası’nın kapanışını Başbakan Tayyip Erdoğan yapacak. Ankara Arena’daki törende şuranın sonunda gençlerin çözüm önerilerini içerecek, “Gençlik Politika Belgesi” kamuoyuna ilan edilecek. Erdoğan, törende 62 spor tesisinin temsili törenle temellerini de atacak. Arena’daki gösteriler sırasında Halk Oyunları Federasyonu’nun kurduğu 450 kişilik dev halk oyunları topluluğu gösteri sunacak. Aynı anda Atatürk Kültür Merkezi’nde de 60 spor federasyonunun en yetenekli sporcuları renkli gösterilerle 19 Mayıs’ı kutlayacak, gösteriler sunacak.

İSTANBUL

Haliç’te fener alayı

Saat 10.00’da Taksim Anıtı’nda düzenlenecek törenin ardından, 10.30’da Galatasaray Lisesi önünden başlayıp Taksim Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan “Ata’ya saygı ve gençlik yürüyüşü” düzenlenecek. Resmi kutlamalar içinde bu sene Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi’nin hazırladığı program 12.00’de Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirilecek. Haliç’te 20.15 ile 21.30 saatleri arasında teknelerle fener alayı gerçekleştirilecek. Kutlamalarda şiir, kompozisyon, resim, güreş, boks, satranç, atletizm, judo, bisiklet, yüzme, jimnastik, tenis, sualtı sporları yarışmaları, halk oyunları gösterileri, müzik dinletileri ve konserler yer alacak. Şişli Belediyesi, en işlek caddesi olan Halaskargazi’de dev bir yürüyüş gerçekleştirecek. Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılan caddedeki yürüyüş 12.00’de Şişli Atatürk Evi’nin önünden başlayıp Cevahir Alışveriş Merkezi’nde sona erecek. Burada Ekrem Ataer yönetimindeki 500 kişilik koro, Atatürk’ün en sevdiği şarkıları seslendirecek. Şarkıcı Kenan Doğulu da bir konser verecek.

TGB’den Diriliş Yürüyüşü

Türkiye Gençlik Birliği’nin (TGB) düzenlediği “Diriliş Yürüyüşü”nde biraraya gelecek olan gençler ise 15.00’de Tünel’den Dolmabahçe’ye yürüyecek. Yürüyüşe, eski ABD Başkanı George Bush’a ayakkabı fırlatan gazeteci Muntazer El Zeydi de katılacak. 19.00’da ise Küçükçiftlik Parkı’nda “Yarının provası, geleceğe söylenen şarkılar” temalı uluslararası gençlik şöleni gerçekleştirilecek. Şölene Muazzez İlmiye Çığ, Tarık Akan, Ferhan Şensoy, Müjdat Gezen, Levent Kırca, Tuna Kiremitçi’nin de katılması bekleniyor. Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği meşaleli 19 Mayıs Yürüyüşü 19.00’da Bağdat Caddesi Suadiye ışıklardan başlayacak. Maltepe Belediyesi’nin düzenlediği Meşaleli Gençlik Yüryüşü, 19.00’da Küçükyalı Adnan Kahveci Parkı’nda başlayacak ve Maltepe Stadı’nda son bulacak. 19 Mayıs coşkusu Zülfü Livaneli konseriyle devam edecek. Bakırköy Belediyesi 20.30’da Özgürlük Meydanı’nda Yeni Türkü konseri düzenleyecek.

İZMİR

Yürüyüş ve konser

Resmi kutlama ve etkinliklerin dışında, Atatürkçü Düşünce Derneği, Eğitim-İş, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Cumhuriyetçi Avukatlar Grubu, Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı, Türkiye Gençlik Birliği (TGB), Cumhuriyet Halk Partisi, İşçi Partisi ve Demokratik Sol Parti üyeleri 13.00’te Türk bayrakları ve karanfillerle İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde toplanıp, Cumhuriyet Meydanı’na yürüyecek. 5 km’lik 19 Mayıs Yol Koşusu düzenlenecek, bisiklet turu yapılacak. Mor ve Ötesi müzik grubu da 21.00’de Gündoğdu Meydanı’nda konser verecek. Karşıyaka Belediyesi’nin düzenlediği kutlamalar kapsamında 16.30’da Karşıyakalılar ellerinde bayraklarıyla Belediye Bandosu eşliğinde İstasyon Meydanı’ndan İskele’ye kadar yürüyecek. Buca’da ise Haluk Levent Buca Stadı’nda konser verecek.

SAMSUN

Doğum günü pastası

Atatürk’ün Bandırma Vapuru’yla Samsun’a çıktığı 19 Mayıs günü kentte halkın katılımıyla doğum günü pastası kesilecek. Kent meydanında doğum günü kutlamaları, ışık, ses gösterileri ve sanatçıların vereceği halk konserleriyle sona erecek. Türk Yıldızları akrobasi gösterileri yapacak.

CHP resmi törende yok CHP, 19 Mayıs’taki resmi törenlere katılmayacak. İllerde ayrı program yapmak isteyen CHP yönetimleri 3 gündür valiliklerden izin almaya çalışıyor. CHP yönetimi, alınan karar doğrultusunda Ankara’daki Anıtkabir’e çelenk koyma töreninde de yer almayacak. CHP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap, “İllerdeki kutlamalar, Gençlik ve Spor İl Müdürleri başkanlığındaki heyetin Atatürk Anıtı’na çelenk koymasıyla başlıyor. Örgütlerimiz başkanlığını ‘müdür’ seviyesindeki bir görevlinin yaptığı heyette yer almayacak. Kendi çelenk koyma törenlerini kendileri gerçekleştirecek. Anıtkabir’de bakan seviyesinde yapılacak çelenk koyma törenine de katılmayacağız. İl örgütümüz günün ilerleyen saatinde Anıt-kabir’e giderek Atatürk’ün huzuruna çıkacak” dedi.







Son Güncelleme: 19.05.2012 01:57