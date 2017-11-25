Batum'da otel yangını: 12 ölü

Batum'da Türk işadamı Erol Avgören'e ait Leogrand Otel'de dün saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. Kazan dairesinde meydana gelen patlama nedeniyle çıktığı belirtilen yangında, alevler kısa sürede üst katlara yayıldı. Altta iki katlı kumarhanenin bulunduğu otelde, yangın nedeniyle büyük panik yaşandı. Yangında, ilk belirlemelere göre aralarında Türklerin de bulunduğu 12 kişi öldü, çok sayıda kişi de yaralandı.Hayatını kaybeden ve yaralananlar arasında Gürcistan,Türkiye ve İsrail vatandaşları olduğu belirtiliyor. Yangının 4 saat sonra kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, binadan 100'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

2015 yılının Temmuz ayında açılan otelin, Türk işadamına ait olduğu için, özellikle Türkler tarafından tercih edildiği belirtildi.