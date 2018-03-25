Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
hafif yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Melek Biz Kızlar'ı Anlatıyor
Sınır ötesine insani yardım
Sınır ötesine insani yardım
İdlib'de patlama
İdlib'de patlama
"Doktorlarımızın Paletinden"
"Doktorlarımızın Paletinden"
Cavaliers zorlanmadı
Cavaliers zorlanmadı

Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Batman'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

25 Mart 2018 Pazar 14:45
0 Okunma
Batman'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA - Batman'da güvenlik güçlerince icra edilen operasyonda, iki terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü "yurt içi olaylar"a ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, Batman'ın Hasankeyf ilçesindeki güvenlik güçleri tarafından icra edilen operasyonda, 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, bir M-16 piyade tüfeği, bir kalaşnikof piyade tüfeği, bir el bombası, bir el telsizi, bir gece görüş dürbünü ve muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır, Mardin ve Hakkari kırsalında güvenlik güçleri tarafından icra edilen arazi aramasında 10, Bitlis merkez ve Hakkari'in Şemdinli ilçesinde ise 18 el yapımı patlayıcı, bir roketatar mühimmatı ve bir el bombası imha edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
BatmanTeröristÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KAZAKİSTAN’DA NEVRUZ 
KAZAKİSTAN’DA NEVRUZ 
'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'
'Birlikte teröristleri temizleyelim' dediğimizde neredeydiniz'
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu
YPG/PKK'nın 12 odalı yer altı mühimmat deposu bulundu
 Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı
 Afrin şehir merkezi tamamen kontrol altına alındı
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
TSK ve ÖSO Afrin merkezinde
ÇANAKKALE "Kan Çanağında Yazılan Destan’"
ÇANAKKALE "Kan Çanağında Yazılan Destan’"
Teröristler için çember daraldı
Teröristler için çember daraldı
Dicle'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 5 yaralı
Dicle'de PKK'lı teröristlerce tuzaklanan patlayıcı infilak etti: 2 şehit, 5 yaralı
Afrin şehidi Kart son yolculuğuna uğurlandı
Afrin şehidi Kart son yolculuğuna uğurlandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ