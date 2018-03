Başkentte ''Okullar Hayat Olacak''

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, ''Biz okullarımızı sadece dersliklerden ibaret görmüyoruz. Okulların fiziki alanlarını, o mahallenin ihtiyaçlarını karşılayacak, fayda üretim alanları olarak değerlendiriyoruz'' dedi.



''Okullar Hayat Olsun Projesi''nin Ankara protokol imza töreni, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapıldı.



Milli Eğitim Bakanı Dinçer, törendeki konuşmasında, projenin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği'nce, ortaklaşa gerçekleştirileceğini anımsattı. Projenin, her ilde uygulanacağını belirten Dinçer, bugün Ankara'daki çalışmaların tamamlandığını dile getirdi.



Okulların, bulundukları mahallenin halkının ortak yaşam alanı haline getirilmesini amaçladıklarını vurgulayan Dinçer, ''Aileler, sorunlarını paylaşacakları, kendilerini geliştirebilecekleri bir alan olarak okulu görsünler istiyoruz'' dedi.



Okullardaki kütüphane ve bilgisayar laboratuvarlarının birleştirilerek, girişe yakın yerde hizmete açılacağını anlatan Dinçer, ''Bir ifadeyle her mahalleye bir kütüphane, her mahalleye bir internet salonu açıyoruz'' diye konuştu.



Ailelerin çocuklarını bu şekilde internet kafelerden kurtarma imkanı da elde edebileceğini dikkati çeken Dinçer, velilerden bu hizmete hassasiyetle bakmalarını istedi.



Okul bahçelerinin yeşil alanlara dönüştürüleceğini belirten Dinçer, bahçelerde tören alanlarıyla ailelerin dinlenebileceği kamelya tarzı yerlerin olacağını söyledi. Dinçer, okul bahçelerinde seksek ve çelik çomak gibi geleneksel oyunların oynandığı alanların oluşturulmasını da düşündüklerini vurguladı.



Okullardaki spor salonlarının da mahalle halkının hizmetine sunulacağını anlatan Dinçer, okulların devletin malı olmaktan çıkarılarak, gerçek sahibi olan millete verildiğini ifade etti



Okulları sadece dersliklerden ibaret görmediklerine işaret eden Dinçer, ''Okulların fiziki alanlarını o mahallenin ihtiyaçlarına karşılayacak, fayda üretim alanları olarak değerlendiriyoruz. Biz eğitimi de derslikten ibaret görmüyoruz. Eğitimin etkinliğinin artırılmasının önemli bir parçası olarak aidiyet duygusunun geliştirilmesini önemsiyoruz. İstiyoruz ki çocuklarımız okulu benimsesinler ve severek okula gitsinler. İstiyoruz ki velilerimiz kendilerini okula ait hissetsinler.''



-''Okullar 24 saat çalışır hale gelecek''-



Ankara Valisi Yüksel, okulların hem öğrenciler hem yetişkinler için öğrenme merkezi olarak hizmet vermesinin önemine değinerek, Ankara'da 920 bin öğrencinin eğitim gördüğünü, bin 654 okul bulunduğunu bildirdi.



Proje kapsamında 25 ilçede ilçe milli eğitim müdürleri ve belediyeler arasında görüşmelerin yapıldığını belirten Yüksel, halen 62 okul bahçesinde ağaçlandırma çalışmalarının sürdürdüğünü söyledi.



Yüksel, imzalanacak protokolle Ankara'nın ''Okular Hayat Olsun Projesi''ne hazır hale geldiğini belirtti.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek de milli eğitimle iş birliği içinde başkentteki okulların çoğunun çevre düzenlemesini gerçekleştirdiklerini söyledi.



AK Parti grubu olarak Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'ne bugün bir önerge vereceklerini belirten Gökçek, ''Önerimiz, özellikle okullarınızda sağlıklı durumu olmayan tüm tuvaletlerin sağlıklı hale getirilmesi. Bu son derece önemli bir olay. Büyükşehir Belediyesi olarak buraya ciddi bir yatırım yapmayı düşünüyoruz'' diye konuştu.



Konuşmaların ardından Dinçer, Yüksel ve Gökçek protokolü imzaladı.



Törene, Ankara İl Milli Eğitim Müdürü Kamil Aydoğan, bakanlık bürokratları ve ilçe belediye başkanları da katıldı.