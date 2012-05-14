Başkanlık sistemi Türk töresine ters değil

TBMM - Eski Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali Coşkun, başkanlık sisteminin, Türk töresine ters olmadığını ancak devlet yapısının buna hazır olması, siyasi partilerin bunu içine sindirmesi gerektiğini söyledi.



Konunun tartışılmasında yarar olduğunu belirten Coşkun, ''Türkiye'nin geleceği bakımından, geçmişten ders alarak, törelerimizden, toplumun büyük kesiminin inançlarından kaynaklanan ve kültürümüzün, tarihimizin ışığında bu konuların görüşülmesinde yarar var'' dedi.

Siyasi istikrarı bozmayacak şekilde bu tartışmaların olması gerektiğini ifade eden Coşkun, bütün partilerin, son seçimlerde millete yeni, siyasi bir anayasa hazırlama taahhüdünde bulunduğunu anımsattı. Coşkun, böyle bir olayın gerçekleşmesinde siyasi istikrarın devamının önem taşıdığını dile getirerek, şunları kaydetti:

''Siyasi istikrarın olmadığı dönemlerde sosyal barış da olmuyor. O zaman ekonomiyi de sürdürülebilir bir kalkınma sürecinde götürmeniz mümkün değil. O bakımdan başkanlık sistemi, Türk töresine ters bir şey değil. Ama devlet yapısının buna hazır olması, siyasi partilerin bunu içine sindirmesi gerekir. Ve topluma ters düşmeyecek bir anayasanın hazırlanması bakımından, başkanlık sistemi, yarı başkanlık sistemi ya da parlamenter sistemin devamında nasıl bir değişiklik olur, nasıl daha sivil bir anayasa olur, bunların görüşülmesinde fayda görüyorum.''