Başkanlık sistemi bilinçli tartışılmalı

ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Şanlıurfa Valiliği'nde basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir basın mensubunun başkanlık tartışmalarını hatırlatması üzerine Gül, başkanlık sisteminin hep tartışıldığını, kendisinin de bu konudaki fikirlerinin bilindiğini söyledi.

Gül, ''Bütün bu tartışılan konuların bilinerek tartışılması çok önemlidir. Enine boyuna bilinmesi, ciddi analizlerin yapılması çok ciddi bilgilerin ortaya konulması önemlidir. Yoksa bir mevzu gündemde diye herkesin bir şey söylemesi değil. Söylenen şeyler bilinerek, derinliğine analizleri yapılarak konuşulursa memleket için çok daha faydalı olur'' dedi.



Tarık Haşimi'nin durumu

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi ile ilgili Interpol'ün aldığı kararın hatırlatılması üzerine Gül, Haşimi'nin Türkiye'de uzun bir tedavi süreci içerisinde olduğunu belirterek, güvenlik birimleri ve Dışişleri Bakanlığı vasıtası ile gerekli olan neyse onun yapılağını söyledi. Gül, şöyle devam etti:

''Tarık Haşimi Irak'ın Cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Tekrar söylüyorum Irak'ın iç işlerine karışmak bize düşmez. O Irak halkını, Irak yasalarının bileceği bir iştir. Onunla, Irak'taki otorite yokluğundan istifade ederek Irak dağlarında illegal bir şekilde yerleşmiş olan silahlı güçlerin, terör gruplarının birbiri ile karşılaştırılması, aynı kefeye konulması çok yanlış bir şeydir. Ama biz siyasi olarak baktığımızda Irak'a tek söyleyeceğimiz şudur; Bütün halkını kucaklayan enerjisini çatışmalarla değil, ayrışmaya sevk ederek değil, tam tersine Irak'ı güçlü bir şekilde yeniden yapmaya sevk etmelerini onlara tavsiye ederim.''



Kürt meselesi ve demokratik açılım

Cumhurbaşkanı Gül, ''Kürt sorunuyla ilgili 'çok iyi şeyler olacak' demiştiniz ve açılım süreci başlamıştı. Bugün baktığınızda sorunu nasıl görüyorsunuz'' sorusu üzerine, konuyla ilgili sürekli iyi şeylerin olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:

''Bunun farkında olanlar vardır, olmayanlar vardır. Yeterli bulan, yeterli bulmayanlar vardır. Daha fazla ilerleme sağlanabilmesi için terörün olmaması gerekiyor. Terör daha iyi şeylerin olmasını engellemektedir. Vaktiyle söylediğim şeylerden sonra memleketimizde bu konuyla ilgili çok güzel şeyler olmuştur, daha güzel şeyler de olabilir. Ama terör, bunları tıkayan bir unsurdur. İnanıyorum ki terörün içinde olanlar, yaptıkları bu yanlışın farkında olurlar. Bundan vazgeçerler. O zaman çok daha rahat, çok daha büyük özgüven içinde her şey konuşulur ve her şey bütün halkımızın arzu ettiği istikamette gelişir.''

