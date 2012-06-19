Başbakanlık'ta değerlendirme toplantısı

Başbakan Vekili Bülent Arınç başkanlığında saat 15.00'te Başbakanlık Merkez Bina'da son gelişmelere ilişkin değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın katılacağı toplantıda son gelişmeler ele alınacak.

Bakanlar bölgeye gitti

Bu arada, Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde 8 askerin şehit olması ve 16 askerin de yaralanması nedeniyle Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin de bölgeye hareket etti.