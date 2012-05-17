Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Barzani'den kritik ziyaret

Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti, Kürtler ile Irak Başbakanı Nuri el-Maliki arasındaki gerginliğin tırmandığı bir döneme denk geliyor

Barzani'den kritik ziyaret

Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti, Kürtler ile Irak Başbakanı Nuri el-Maliki arasındaki gerginliğin tırmandığı bir döneme denk geliyor

17 Mayıs 2012 Perşembe 14:18
498 Okunma
Barzani'den kritik ziyaret
ANKARA - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti, Erbil zirvesinin ardından Kürtler ile Irak Başbakanı Nuri el-Maliki arasındaki gerginliğin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkilere özel önem veren isim olarak biliniyor.

Başbakanlık görevine 7 Mart'ta atandıktan sonra ilk resmi dış temaslarını Ankara'da yapan Neçirvan Barzani, Türkiye ile bölgesel yönetim arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin önemi konusuna vurgu yapıyor.
IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin damadı ve aynı zamanda yeğeni olan Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. Neçirvan Barzani, 2003 sonrası dönemde IKBY'de ilk olarak 2006-2009 arasında başbakanlık görevinde bulunmuştu.
Neçirvan Barzani'nin Türkiye temasları, 29 Nisan'da Erbil'de düzenlenen Iraklı liderler zirvesinden sonra ülkede tırmanan siyasi gerilime denk gelmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip.

AA

Son Güncelleme: 17.05.2012 06:18
Anahtar Kelimeler:
Barzani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
İstanbullular güneşin tadını çıkardı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Herkes İslam hakkında konuşurken dikkatli olmak durumundadır
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3300 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
TÜKİYE NEDEN HEDEF?
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3055 terörist etkisiz hale getirildi
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
Türkiye-Rusya-İran Liderler Zirvesi 4 Nisan'da
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
'Doğu Guta için bütün imkanları seferber etmiş durumdayız'
2940 terörist etkisiz hale getirildi
2940 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ