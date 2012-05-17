Barzani'den kritik ziyaret

ANKARA - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyareti, Erbil zirvesinin ardından Kürtler ile Irak Başbakanı Nuri el-Maliki arasındaki gerginliğin tırmandığı bir döneme denk geliyor. Neçirvan Barzani, Türkiye ile ilişkilere özel önem veren isim olarak biliniyor.



Başbakanlık görevine 7 Mart'ta atandıktan sonra ilk resmi dış temaslarını Ankara'da yapan Neçirvan Barzani, Türkiye ile bölgesel yönetim arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesinin önemi konusuna vurgu yapıyor.

IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin damadı ve aynı zamanda yeğeni olan Neçirvan Barzani, Irak Kürdistan Demokrat Partisi'nin başkan yardımcılığı görevini de yürütüyor. Neçirvan Barzani, 2003 sonrası dönemde IKBY'de ilk olarak 2006-2009 arasında başbakanlık görevinde bulunmuştu.

Neçirvan Barzani'nin Türkiye temasları, 29 Nisan'da Erbil'de düzenlenen Iraklı liderler zirvesinden sonra ülkede tırmanan siyasi gerilime denk gelmesi nedeniyle ayrı bir öneme sahip.