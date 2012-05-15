Balyoz sanıklarından Meclis'e dilekçe

İSTANBUL

"Balyoz Planı" davası kapsamında yargılanan ve aralarında koramiraller Kadir Sağdıç, Mehmet Otuzbiroğlu ile Tümgeneral Abdullah Dalay'ın da aralarında bulunduğu 80 sanık, TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu Başkanlığı'na gönderdikleri dilekçede, haklarındaki ''darbe teşebbüsü'' iddiasının araştırılmasını istedi.

Korgeneral Kadir Sağdıç, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ve Albay Ahmet Zeki Üçok'un avukatları Celal Ülgen ile Hüseyin Ersöz tarafından TBMM Başkanlığı'na gönderilen dilekçede, müvekkillerinin özel yetkili İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ''Balyoz Planı'' davası kapsamında tutuklu olarak yargılandıkları belirtildi.

Komisyonca araştırılmasına karar verilen 12 Eylül 1980 darbesi ile ilgili olarak açılan davada, tutuksuz 2 emekli generalin yargılandığı ifade edilen dilekçede, şöyle denildi:

''Kamuoyunun da yakından bildiği üzere sözde 'Balyoz Darbe Planı' ile darbeye teşebbüs eyleminde bulunulduğu iddiası kapsamında 250'si yaklaşık 15 aydır tutuklu olmak üzere tam olarak 364 general, amiral, subay ve astsubay hakkında kovuşturma sürdürülmektedir. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sürdürülmekte olan bu davanın sanıkları olarak imzaları bulunan bizler, komisyonunuzca yakın tarihimizin en trajik darbeye teşebbüs iddiasının da araştırılmalarınızın arasına alınmasını talep ediyoruz."