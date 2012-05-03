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Bakanlıktan memur zammı açıklaması

Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan ''Memur Zammına Karşılık 5 milyarlık tasarruf paketi'' şeklindeki haberi yalanladı.

Bakanlıktan memur zammı açıklaması

Maliye Bakanlığı, bir gazetede yer alan ''Memur Zammına Karşılık 5 milyarlık tasarruf paketi'' şeklindeki haberi yalanladı.

03 Mayıs 2012 Perşembe 15:18
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Bakanlıktan memur zammı açıklaması
ANKARA - Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanan Kanun Tasarı Taslağının temel amacının, 2012-2014 Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörüldüğü şekliyle, kamu mali yönetimi ile taşınmaz yönetiminde etkinliğin ve verimliliğin artırılması için mikro düzeyde yapısal nitelikli iyileştirmelerin sağlanması olduğu bildirildi. 

Bu çerçevede, taslağın maliyetine 5 milyar demenin ve bunu da memur zammı ile ilişkilendirmenin son derecede yanlış bir algı oluşturduğunun altı çizildi ve şöyle devam edildi:
''Bakanlığımız tarafından hazırlanan Kanun Tasarı taslağında, bütçe kanunlarında her yıl yer alan ve süreklilik taşıyan hükümlerin ilgili oldukları kanunlara taşınması, Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu kapsamında mali yönetim sistemimiz içinde önemli yere sahip iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin iyileştirilmesi ve bütçe uygulamalarında etkinliğin, verimliliğin ve saydamlığın artırılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir. 
Ayrıca, Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların yönetiminde,  etkinliği sağlamak amacıyla, kamu kurumlarına yapılan taşınmaz tahsis işlemlerinin rasyonelleştirilmesi, taşınmazların satış işlemlerinin, elektronik ortamda satış dahil, hızlandırılması ve kamu taşınmazlarının yatırımcılara tahsis edilmesi dahil ekonomiye kazandırılmasına ilişkin düzenlemelere yer verilmektedir.''

AA

Son Güncelleme: 03.05.2012 07:19
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Zam
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