Bakanlıktan 19 Mayıs çalışması

Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nca Yelken Kulüp'te düzenlenen, 'Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Yemeği'ne katıldı. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve iş adamlarının katıldığı yemekte konuşan Kılıç, bugün yayımlanan genelge doğrultusunda 19 Mayıs kutlamalarının tümüyle Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildiğini söyledi. ''Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, Türkiye'nin tamamında 19 Mayıs kutlamalarını çok daha farklı bir heyecan, gönüllülük esası ve gençlerimizin çok yoğun ilgisiyle icra etmeyi hedefliyoruz'' diyen Kılıç, şöyle devam etti: ''19 Mayıs Bayramı'nın tam adı biliyorsunuz Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'dır. Ama senelerdir bu bayramın pek çok yönü, pek çok ilimizde ihmal edildi. Bazı iller gençliğini ihmal etti, bazı iller spor kısmını ihmal etti. Bazı illerdeki kutlamalarda bu bayramın, bayram olmasının nedeninin Atatürk'ün Samsun'a çıkışı olduğu konusu olduğu ima edildi. Yeni dönemde yeni bir vizyon ile hem Atatürk'ü anma hem gençlik hem spor yönü hem bilimsel detaylarıyla hem sempozyum, panel ve seminer gibi çalışmalarla, okullarda, meydanlarda, salonlarda bir günün iki saatine sıkıştırılmadan hayatın her alanında kutlanır hale gelecek.'' Kılıç, birilerinin dediği gibi milli bayramlarla sorunları bulunan bir iktidar olmadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Bilakis milli bayramların özünü, ruhunu, heyecanını toplumun en geniş katmanlarına taşıma arzusu olan bir siyasal iktidarız. Kuru kuruya bir bayram kutlaması arzu etmiyoruz. 19 Mayıs 1919'da ne yaşanmış? Samsun'a çıkışta ortaya konulan hedefler nelerdir? Samsun'dan gidilen Amasya'da ortaya konulan genelgenin esası nelerdir? Sivas'ta, Erzurum Kongresi'nde milletin ve memleketin kurtuluşuna dair ortaya konulan tasavvurlar nelerdir. Samsun, Amasya, Sivas, Erzurum hattının nihayetinde 23 Nisan 1920'de TBMM'nin açılışıyla nihayetlenen o sürecin parametreleri nelerdir? Nasıl bir heyecan vardır, nasıl bir ruh ve mana kökü vardır? Bütün bunlar yeni dönemin bayram kutlamalarının özünü teşkil edecektir. Dolayısıyla herkesin müsterih olmasını rica ediyorum. Yeni bayramlar göreceksiniz. Hem sporun, sportif etkinliklerin hem gençliğin çok öne çıktığı, ecdadın Kurtuluş Savaşı'na giden yoldaki hissiyatının gerçek manada yüreklerde hissedildiği bayramlar olacak. Yani bu genelgeyle inşallah bundan sonra bayramlar gerçekten bayram olacak.''





Son Güncelleme: 05.05.2012 01:00