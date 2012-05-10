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Bakanlardan Silivri ve Metris'e denetim

Adalet Bakanı Ergin ile Sağlık Bakanı Akdağ, bugün, Ergenekon ve Şike sanıklarının kaldığı Silivri ve Metris cezaevlerinde incelemelerde bulunacak.

Bakanlardan Silivri ve Metris'e denetim

Adalet Bakanı Ergin ile Sağlık Bakanı Akdağ, bugün, Ergenekon ve Şike sanıklarının kaldığı Silivri ve Metris cezaevlerinde incelemelerde bulunacak.

10 Mayıs 2012 Perşembe 09:17
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Bakanlardan Silivri ve Metris'e denetim
Ergenekon ve Balyoz soruşturmaları çerçevesinde aralarında eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, milletvekilleri Mustafa Balbay ve Engin Alan'ın da bulunduğu çok sayıda tutuklunun kaldığı Silivri Cezaevi'nde bugün üst düzey denetim var.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ, burada yapacakları incelemelerin ardından Şike operasyonuyla gündeme gelen ve aralarında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da bulunduğu 9 sanığın kaldığı Metris Cezaevi'ne geçecekler.
'Suç örgütüne üyelik'ten tutuklanan ve kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün de kaldığı Metris'te iki bakan, cezaevi şartlarının insan sağlığı açısından sakıncası olup olmadığını araştıracaklar. Her iki bakan da kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili denetimleri gerçekleştirdikten sonra cezaevi yönetimlerinden bilgi alacaklar.
Akşam gazetesinin haberine göre, Ergenekon ve Balyoz duruşmalarının da gerçekleştirildiği Silivri Cezaevi'nde aynı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan çoğu emekli asker bazı sanıklar şunlar: Eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ, Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral İbrahim Fırtına, Eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan, İstihbarat Dairesi eski Başkanı emekli Tuğgeneral Levent Ersöz, emekli orgeneraller Şükrü Sarıışık, Hurşit Tolon, emekli Koramiral A. Feyyaz Öğütçü, emekli Tuğgeneraller Süha Tanyeli, Veli Küçük, emekli Yüzbaşı Muzaffer Tekin, CHP Milletvekili Mustafa Balbay, MHP Milletvekili Engin Alan, gazeteci Tuncay Özkan.   Metris Cezaevi'nde Şike soruşturması kapsamında tutuklanan sanıklar kalıyor: Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kulübü yöneticisi İlhan Ekşioğlu, Giresunspor eski Kulüp Başkanı Olgun Peker, Ali Kıratlı, Yusuf Turanlı, İbrahim İşcen, Sami Dinç, Ahmet Çelebi, Haldun Şenman.


Son Güncelleme: 10.05.2012 01:18
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