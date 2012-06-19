Bakanlar ve komutanlar bölgede

Van'daki temaslarının ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giden Başbakan Yardımcısı Atalay ile İçişleri Bakanı Şahin'i taşıyan helikopter, Yüksekova 3. Taktik Piyade Tümen Komutanlığı'na iniş yaptı.

Burada, Kaymakam Üzeyir Aziz Özeren ve Tümen Komutanı Tümgeneral Şenol Alparslan tarafından karşılanan Atalay ve Şahin, daha sonra brifing salonuna geçti.

Saldırının ardından bölgeye giden Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, kuvvet komutanları ve diğer askeri yetkililerle bölgedeki son durumla ilgili toplantı yapan Atalay ve Şahin'in, temaslarının ardından Hakkari'ye gitmesi bekleniyor.

Bu arada, 3. Taktik Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki helikopter pistinde bekletilen jandarma özel harekat ve özel kuvvetlere bağlı birliklerin, helikopterlerle çatışma bölgesine sevk edildiği görüldü.