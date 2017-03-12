Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Hafif yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89611
ALTIN
144.500
DOLAR
3.7394
STERLIN
4.5376
EURO
3.9897
'Turizm geliri gastronomiyle 75 milyar dolara çıkabilir'
SON DAKİKA
"Gastronomiden 12 ay elde edebilirsiniz"
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Bakan Kaya Türkiye'ye hareket etti
Polis köpekleriyle müdahale!
Polis köpekleriyle müdahale!
Haftanın MVP'si De Colo
Haftanın MVP'si De Colo
Antalya'da köpek ırkları yarışması
Antalya'da köpek ırkları yarışması

 Bakanımıza yapılan muamele asla kabul edilemez

Başbakan Yıldırım, "Bakanımız Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir" dedi.

 Bakanımıza yapılan muamele asla kabul edilemez

Başbakan Yıldırım, "Bakanımız Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir" dedi.

12 Mart 2017 Pazar 16:22
5 Okunma
 Bakanımıza yapılan muamele asla kabul edilemez

YALOVA

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, Yalova'da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde vatandaşlara hitap etti.

Başbakan Yıldırım, "Bugünlerde, yeri gelince bize demokrasi dersi verenlerin diktatörce uygulamalarını hep birlikte izliyoruz. Bazı Avrupa ülkeleri her nedense vatandaşlarımızla, gurbetçilerimizle, memleket sevdalılarıyla buluşmamızdan rahatsız oluyor ve buna yasaklar getiriyorlar. Açık açık buradan söylüyorum, siz bunu yapmakla 'hayır' kampanyasına destek oluyorsunuz." diye konuştu.

"Asla engel olamayacaksınız"
Yıldırım, "Terör örgütleri, FETÖ, PKK yandaşları, Avrupa'da elini kolunu sallayarak gezecek, her türlü propagandayı yapacak, gıkın çıkmayacak; Türkiye'den bakanlar gidince, milletvekilleri gidince onlara izin vermeyeceksin. Yok böyle yağma, ne yaparsanız yapın vatandaşlarımızla buluşmamıza asla engel olamayacaksınız." dedi.

"Cevabını en ağır şekilde verecektir"
Başbakan Yıldırım, "Dün Hollanda'da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Fatma Sayan'a yapılan muamele asla kabul edilemez. Hollanda, bütün uluslararası diplomatik kuralları hiçe sayarak bakanımızın seyahat özgürlüğünü engellemiş ve ülkeyi terk etmeye zorlamıştır. Şunu herkes bilmelidir, Türkiye bunun cevabını en ağır şekilde verecektir ve bir daha ülkemize, vatandaşlarımıza karşı buna benzer aymaz hareketlerin olmaması için gereken neyse yapılacaktır." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
BakanYıldırımBaşbakanHollandaönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollanda'nın skandal tavrı Avrupa basınında şaşkınlıkla karşılandı
Hollanda'nın skandal tavrı Avrupa basınında şaşkınlıkla karşılandı
Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek
Türkiye mazlum milletlere önderlik yapmaya devam edecek
Hollanda bunun bedelini ödeyeceksin
Hollanda bunun bedelini ödeyeceksin
Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın
Kılıçdaroğlu: Hollanda ile ilişkilerimizi askıya alın
'Hollanda özür dilemediği sürece adım atmayı sürdüreceğiz'
'Hollanda özür dilemediği sürece adım atmayı sürdüreceğiz'
Mehdi Eker'e İsveç'te terör örgütü engel olmak istedi
Mehdi Eker'e İsveç'te terör örgütü engel olmak istedi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ