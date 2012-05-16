Bakan Talimat Verdi! Anne Antalya'da

Maddi imkansızlıklar nedeniyle yüz nakli yapılan oğlu Turan Çolak'ın yanına gidemeyen anne Necibe Çolak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'ın talimatıyla Antalya'ya getirildi.

34 yaşındaki Turan Çolak'ın İzmir'in Kiraz ilçesinin Sırımlı köyünde yaşayan annesi Necibe Çolak ve amcası Mehmet Çolak, Antalya Karayolları Sosyal Tesisleri'ne yerleşti.

Anne Çolak'ın, sabah hastaneye giderek oğlunun sağlık durumuyla ilgili bilgi alacağı bildirildi.

Anne Çolak, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''Elimde avucumda yok. Bakan'a çok teşekkür ederim. Başbakan da sağolsun, varolsun. Oğlumu görmek istedim, ona yardım edemedim'' dedi.

Çolak, 3 yaşındayken yüzü yanan oğlunun yeni yüzünü merak ettiğini ve onu görmek istediğini vurguladı. Oğlunu daha önce evlendirmek istediğini ancak yüzünün yanık olması nedeniyle evlendiremediğini anlatan anne Çolak, iyileşince evlendireceğini kaydetti.





Son Güncelleme: 16.05.2012 01:08