Bakan Işık, Dağlıca'daki askerlerle sahur yaptı

HAKKARİ - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak ile Irak sınırının sıfır noktasındaki Dağlıca Üs Bölgesi'nde incelemelerde bulundu, Mehmetçik'le sahur yaptı.

Işık, Yüksekova'daki 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığına ziyaretinin ardından helikopterle Türkiye'nin en zor coğrafyası olarak nitelendirilen bölgede konuşlu Dağlıca Üs Bölgesi'ne gitti. Işık burada "Dağlıca Taburu" olarak bilinen 3'üncü Piyade Tümen Komutanlığı 7. Hudut Alayına bağlı 6. Hudut Tabur Komutanlığı personeliyle bir araya geldi.

Bakan Işık ve Orgeneral Çolak'ı taşıyan askeri helikopterler bin 550 rakımlı üs bölgesine gelişlerinde tabur komutanı ve taburda görevli rütbeli personelce karşılandı.

Buradan tabur yemekhanesine geçen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, askerlerle bir araya geldi. Okunan duanın ardından yemek yendi.

Bakan Işık, sahur sonrası yaptığı konuşmada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman personeliyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Sınırda nöbet bekleyen kahraman askerlerle gurur duyduğunu belirten Işık, "Siz burada vatani görevinizi yaparken, en iyi şartlarda görev yapmanız için biz de elimizden geleni yapıyoruz. Sadece görevimizi yapmış olmak değil sizlerle buluşmak, sizlerle aynı ortamı paylaşmak bizim için de ayrı bir gurur meselesi" ifadesini kullandı.

2 bin 520 rakımlı tepeye ziyaret

Bakan Işık buradan helikopterle Rahmo Tepe'deki modüler üs bölgesi Şehit Yüzbaşı Hasan Ülker Kışlası'na geçti.

Işık, bir dönem bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'ye sızma girişimlerinin "kavşak noktası" olarak nitelendirilen, başarılı operasyonlarla teröristlerden temizlenen Doski Vadisi'nin girişindeki 2 bin 520 rakımlı tepeye gelişinde tabur komutanı tarafından karşılandı.

Burada konuşlu 2. Motorlu Piyade Taburunun faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Işık, ASELSAN tarafından geliştirilen modüler üs bölgesindeki faaliyetler ve imkanlara ilişkin bilgi aldı.

Milli bir koruma sistemi olan modüler üs bölgesinde son teknoloji kullanılıyor. Teknolojik açıdan birçok sensörle donatılmış üs bölgesi, yukarıdan atılacak havan mermisine ve karşıdan atılacak rokete dayanıklı özelliğinin yanı sıra keşif ve gözetleme sistemlerini bünyesinde barındırıyor.

Bakan Işık'a Dağlıca Üs Bölgesi'ne ziyareti sırasında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Çolak'ın yanı sıra Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Temel de eşlik etti.

İncelemelerinin ardından 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçen Bakan Işık ve Orgeneral Çolak, geceyi burada geçirdi.