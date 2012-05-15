Bakan Çelik'ten Sendikalara Tepki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, toplu sözleşme pazarlıkları sürerken eylem yapmak isteyen sendikalara tepki gösterdi.

Faruk Çelik, "Ne olur ne biter 3+3 de kalabilir aşağıda yukarıda teklifler tartışılacak yani. Her alanda hem hizmet kolunda hem genel itibariyle. Bunların tartışılacağı bir süreçte ben eylem kararı aldım demek müzakere yapmayacağım demektir. Ona söyleyeceğim bir şeyim yok benim. O zaman toplu sözleşme sürecini hiç anlamamışız." dedi.





Son Güncelleme: 15.05.2012 01:16