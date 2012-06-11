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Bahçeli'den Erdoğan'a eleştiri

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''2002 yılından önceki her konuyu suçlayarak, iftiralayarak Başbakanlık olmaz'' dedi

Bahçeli'den Erdoğan'a eleştiri

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ''2002 yılından önceki her konuyu suçlayarak, iftiralayarak Başbakanlık olmaz'' dedi

11 Haziran 2012 Pazartesi 09:16
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Bahçeli'den Erdoğan'a eleştiri

BURDUR/ISPARTA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Burdur'un Bucak ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli, ''Sayın Başbakanın Antalya'da yaptığı konuşmasında terörist başının affedilmesinin MHP'nin elinde olduğunu söylediği, bu konuda görüşünün ne olduğu'' yönündeki soruya  ''Sayın Başbakan her zaman etnik temelli bölücü terörle karşı karşıya kalıp bir çözümsüzlüğe düştüğünde MHP'yi suçlamaktan başka bir çabası yok'' diye konuştu.
Bahçeli,''Bütün kurumlar üzerinde etkin bir durum elde etmiş bir Başbakan olarak buna da bir açıklama yapsın. Kamuoyunu doğru bilgiye ulaştırsın. Haysiyetli bir davranış bunu gerektirir. 2002 yılından önceki her konuyu suçlayarak, iftiralayarak Başbakanlık olmaz. Tek adamlık da olmaz. Yalan bir dünya dizisini seyretmekten başka bir özelliği kalmaz'' dedi.

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur
Devlet Bahçeli, Isparta Atatürk Stadyumu'nda gerçekleştirilen belediyenin toplu temel atma töreninde yaptığı konuşmada ise Türk milletinin tüm fertlerinin, bin yılda karılan harcın ve bin yılda olgunlaşan hürmetin eşit, saygın ve onurlu birer mensubu olduğunu ifade ederek, şunları söyledi:
''Bu tarihi gerçeği görmezden gelerek Kürt kökenli kardeşlerimi sorunla aynı kaba sokmak millet varlığına vurulan hançerdir ki, bunun tek ismi vardır, o da hıyanettir. Eklemeliyim ki terörü Kürt kökenli kardeşlerimle çakıştırmak ise başlı başına aşağılık bir yaklaşımdır. Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur ve olmayacaktır. 'Vardır' diyenler, yüzyıl önceki küresel hesap ve güçlerin bugünkü zaman diliminde piyonluğuna ve uşaklığına soyunanlardan başkası değildir. Dün imparatorluk coğrafyasını bölüşen herkesçe malum mihraklar, bu topraklar üzerinde mezhep ve etnik ayrımcılığını da körüklemişler, fitili ateşlenmiş bölünme bombasını şerefsizce aramıza atıp kenara çekilmişlerdir. Bunun altında da hiç şüphesiz Birleşik Krallığın hesap ve tahrikleri olduğu açıktır.''

AA

Son Güncelleme: 11.06.2012 06:39
Anahtar Kelimeler:
Bahçeli
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