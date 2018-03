MALATYA - AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinde konuşan Bağış, Kayseri'deki patlamanın hatırlatılması üzerine, Malatya'dan bir mesaj vermek istediğini söyledi.

Demokrasinin herkese lazım olduğunu, demokrasiyle çözülemeyecek hiçbir sorunun olmadığını vurgulayan Bağış, şöyle konuştu:

''Terörle çözülecek hiçbir sorun yoktur. Terörle hiçbir yere varamazlar. Bu milletin devlet olma geleneği bin yılı geçmiştir. Provokasyonlara, bu tür girişimlerin kardeşi kardeşe düşürme çabalarına, o oyunlara gelmeyeceğiz. Ama devlet olma geleneği bin yılı aşmış bir millet olarak da dimdik birbirimizle tek yumruk olmaya devam edeceğiz. Milletimizin başı sağ olsun.''

Malatyalı mutasavvıf Osman Hulusi Efendi'nin 'Sakın nefsine uyup bir can incitmeyesin/Hüsnü edebi koyup bir can incitmeyesin/El ile dövseler de dil ile sövseler de/Bin kez incitseler de bir can incitmeyesin/Hepsi kardeşlerindir yolda yoldaşlarındır/Halde haldaşlarındır bir can incitmeyesin'' beyitlerini okuyan Bağış, ''Bugün bizim canımız biraz incindi arkadaşlar, şehit haberleriyle..'' diye konuştu.

Böyle anlamlı bir günde Malatya'da yapılan önemli çalışmaları değerlendirmek gerekirken böyle üzücü bir haberi almanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Bağış, ''Gerçekten Malatya'da belediyecilik adına çok güzel işler yapıldığını görüyoruz. Terörün değirmenine değil milletin değirmenine su taşıyan belediyelerin farkını gördük. Malatya'nın büyükşehir olma konusunda coşkusunu gördüm. Malatya'nın hakkıdır. Malatya'ya da yakışır büyükşehir'' dedi.

Bağış, Malatya'nın AB fonlarından yararlanan iller arasında 11'inci sırada yer aldığını dile getirerek, bunun Malatya'nın nüfusuyla, yüz ölçümüyle kıyaslandığında son derece başarılı bir netice olduğuna vurgu yaptı.

''Malatya bize aynı zamanda rahmetli Özal'ın emanetidir'' diyen Bağış, Turgut Özal'ın milletin değerlerine sahip çıkmanın, devletin milleti yöneten değil, milletin emrinde olduğu bilincini oturtmanın öncülüğünü yapmış bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Özal'ın, aynı Başbakan Erdoğan gibi milletin içinden çıkmış, milletin evladı olarak, milletine hizmet etmiş bir siyasetçi olduğunu vurgulayan Bağış, şöyle konuştu:

''Rahmetli Özal'ın bize gösterdiği çok önemli bir olgu vardır. Her 17 Nisan'da Türkiye'nin hemen hemen her ilinde rahmetli Özal'a bu millet hala mevlit okuyor. Adı her geçtiği yerde bu millet hala ona Fatiha okur. Bu da bu ülkenin kadirşinas insanlarının kendisinin derdi ile dertlenenleri, kendisine hizmet edenleri unutmadığının bir göstergesidir, nişanesidir.''

Özal'ın kendisinden sonra gelen siyasilere ''Birtakım güç odaklarına boyun eğmeyin, milletin hizmetkarı olun, bu millet sizi sonsuza kadar sırtında da taşır, gönlünde de taşır'' mesajını verdiğine dikkati çeken Bağış, şöyle dedi:

''AK Parti'nin kuruluş felsefesindeki 'insanı yücelt ki, devlet yücelsin' anlayışında her şeyin bireyle, insanla başladığının bilinci de rahmetli Özal'ın hayatı ve hayatından sonra milletin ona gösterdiği sevgi ile daha da perçinlenmiştir. O açıdan onun memleketi Malatya'dan kendisine rahmet okumak gerçekten bizim için çok çok önemli.''